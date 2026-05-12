El Supremo falla a favor de la redistribución republicana del mapa electoral Alabama

Washington, 11 may (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. anuló este lunes una sentencia que consideraba que una redistribución de distritos en el estado de Alabama de 2023 había diluido el poder de los votantes negros en ese estado, lo que brinda ahora la posibilidad de que los republicanos, que encaran una derrota en las legislativas de noviembre, obtengan un escaño adicional en la Cámara Baja en dichos comicios.

La mayoría conservadora de la Corte aprobó con sus seis votos anular la decisión de una corte inferior que consideró ilegal el rediseño del mapa electoral que resultaba en un solo distrito -en vez de dos- con mayoría de población afroamericana (que supone casi un tercio de la población de Alabama) en todo el estado.

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En una opinión sin firma, los magistrados anularon el fallo y lo devolvieron a los tribunales de menor instancia a la luz de su reciente e histórica decisión de revisar la Ley de Derechos Electorales, al dictaminar que la raza no debe ser un factor determinante en el resideño de distritos electivos.

Esta decisión del Supremo adoptada en abril ha abierto la puerta a que los republicanos estén acelerando en Texas, Misisipi o Luisiana la aprobación de nuevos mapas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

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Los tres jueces liberales del máximo tribunal estadounidense discreparon de la decisión de hoy y consideraron que el fallo se adoptó "sin ninguna base sólida", según aseguró la jueza Sonia Sotomayor en el escrito de disidencia, al que se unieron también las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

La mayoría de analistas políticos prevén que los demócratas obtendran suficientes escaños en noviembre para hacerse con el control de la Cámara de Representantes, actualmente bajo control republicano.

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Sin embargo, los esfuerzos de los republicanos de Alabama y distintos estados del Sur para redibujar los límites de los distritos congresionales a raíz del fallo de abril pueden terminar por arañar varios asientos en favor de los conservadores. EFE