Guterres asegura que "no hay una solución militar" para Cuba y apela al "diálogo constructivo"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha considerado este lunes que, a su juicio, no existe una "solución militar" para Cuba, al tiempo que ha abogado por mantener un "diálogo constructivo" en pro de que el pueblo cubano "no siga sufriendo" de la "dramática" forma en que lo está haciendo.

"Nos preocupa mucho la situación humanitaria en Cuba", ha subrayado Guterres en una rueda de prensa en la cual ha defendido que "no hay una solución militar que se pueda buscar" para la isla, por lo que ha llamado a "mantener un diálogo significativo para asegurar que el pueblo cubano no siga sufriendo de forma tan dramática como lo está haciendo".

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Cabe recordar que a comienzos del presente mes de mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar, tras acabar sus operaciones en Irán.

Las palabras de Guterres han venido de la mano de una crítica al último paquete de sanciones del mandatario norteamericano contra la isla, algo que ha sido calificado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel de "agresión unilateral", y a lo cual se ha referido el secretario general como una vulneración del Derecho Internacional.

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"Nuestra postura con respecto a las sanciones contra Cuba es muy clara. Cada año se aprueba una resolución de la Asamblea General que considera que esas sanciones violan el Derecho Internacional", ha argüido el secretario general de Naciones Unidas.

SOBRE UNA POSIBLE "SITUACIÓN SIMILAR" A VENEZUELA

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En esa misma rueda de prensa, Guterres ha sido interrogado por la posibilidad de que se produzca una "situación similar" a la acaecida el pasado enero en Venezuela, cuando Estados Unidos perpetró una incursión militar en el país, que derivó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, junto a su esposa, Cilia Flores, siendo ambos trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

A ese respecto, el secretario general de la ONU ha manifestado no creer que sea "posible" que acontezca una "situación similar" porque, ha señalado, "Venezuela era completamente diferente". "En Venezuela, para ser sinceros, asistimos a una operación militar contra (Nicolás) Maduro, pero tengo la impresión de que hubo una gran complicidad dentro del sistema político venezolano", ha argumentado agregando que trazar un símil entre ambos países se le antoja como "una comparación injusta".

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Al hilo de estas declaraciones de Guterres se ha pronunciado el Ejecutivo venezolano, el cual a través de un comunicado ha expresado su "firme protesta" por considerar que sus palabras "contienen afirmaciones impropias de su alta investidura" y son "contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe" recogidos en la Carta de Naciones Unidas.

"Estas declaraciones reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad", reza el texto difundido en redes sociales por el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

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A juicio de Miraflores, "nunca antes" la ONU "había enfrentado un deterioro tan profundo de su credibilidad ante los pueblos del mundo", a lo cual ha sumado ver a la Secretaría General "incapaz de garantizar equilibrio y apego a los principios de la Carta de Naciones Unidas frente a los actuales desafíos globales".