Las Madres de la Plaza de Mayo exigen la liberación de la líder indígena Milagro Sala en una nueva protesta

Las complicaciones médicas que enfrenta Milagro Sala han motivado a sus familiares a insistir en su excarcelación, subrayando la gravedad de su estado de salud. Esta preocupación, junto con denuncias de irregularidades judiciales, impulsó una concentración en Buenos Aires en la cual participaron defensores de derechos humanos, familiares de desaparecidos y organizaciones sociales para exigir la liberación de la líder indígena, privada de libertad hace diez años. Según reportó el medio Europa Press, la movilización reivindicó no solo la libertad de Sala, sino también la de otros considerados presos políticos en Argentina.

De acuerdo con Europa Press, la protesta tuvo lugar en el centro de la capital argentina y fue encabezada por Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La agrupación, conocida por su defensa de los derechos humanos desde la última dictadura militar, se pronunció de manera contundente durante la jornada. Arias calificó la detención de Sala como "arbitraria" y acusó al sistema judicial de vulnerar derechos y libertades fundamentales. Además, en la manifestación se sumaron familiares de personas desaparecidas, quienes demandaron el respeto efectivo de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país.

El caso de Milagro Sala ha adquirido relevancia en la agenda pública y judicial argentina. Según detalló Europa Press, Sala fue condenada en 2025 por malversación de fondos públicos en el proceso conocido como "Pibes Villeros", en el que también resultaron implicados funcionarios provinciales y miembros de cooperativas. Anteriormente, en 2017, la dirigente social había recibido una condena de tres años de prisión acusada de instigar escraches contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Además, Europa Press puntualizó que en otro proceso fue absuelta de los cargos de tentativa de homicidio por supuestamente haber contratado sicarios para matar a un hombre en 2007.

La prolongada privación de libertad de Sala fue descrita como "arbitraria" por sus defensores y como un "atropello" a sus derechos por referentes de las Madres de Plaza de Mayo durante la manifestación, según publicó Europa Press. El reclamo por su liberación inmediata se apoya en informes médicos que advierten sobre un deterioro severo de su estado de salud, hecho que sus allegados y representantes legales han incorporado en las peticiones formales a la justicia.

Además de la cuestión judicial y humanitaria, la propia Sala vinculó su situación a una presunta persecución por sus críticas a políticas promovidas por anteriores gobiernos argentinos, tal como recogió Europa Press. La líder encabeza la organización Túpac Amaru, un sindicato con raíces indígenas que está afiliado a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), y que según el medio cuenta con 70.000 integrantes distribuidos en 15 de las 23 provincias del país.

Durante la concentración, las consignas abogaron tanto por la liberación de Sala como por la revisión de situaciones similares de custodia judicial que organizaciones y activistas catalogan como motivadas políticamente. Según Europa Press, el acto congregó a diversos sectores de la sociedad civil, que buscaron visibilizar la demanda ante autoridades nacionales y organismos internacionales.

La tensión entre el poder judicial, organizaciones de derechos humanos y sectores sociales permanece activa en torno al caso Sala. Las Madres de Plaza de Mayo, respaldadas por familiares de desaparecidos y otras organizaciones, establecieron la continuidad de su reclamo dentro de una larga tradición de lucha por la protección de derechos y el esclarecimiento de causas judiciales consideradas injustas o politizadas.

Según informó Europa Press, los adherentes a la protesta insistieron en la necesidad de resguardar garantías legales, salud y libertades individuales para todos los encarcelados por motivos que, de acuerdo con las organizaciones convocantes, presentan irregularidades o obedecen a decisiones arbitrarias. En el acto también se mencionó a otros referentes sociales y políticos en situaciones similares, extendiendo la demanda de revisión judicial y liberación más allá del caso puntual de Milagro Sala.

La convocatoria puso en foco la situación carcelaria en la provincia de Jujuy y el funcionamiento de las instituciones judiciales locales, asuntos que los manifestantes consideraron centrales en la discusión sobre derechos humanos en Argentina. Europa Press también destacó que la concentración buscó incidir en la opinión pública y en la agenda política, solicitando un acompañamiento por parte de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

El desarrollo de la jornada, según reflejó el medio, incluyó pronunciamientos, exhibición de pancartas, lectura de documentos y testimonios de familiares y compañeros de militancia de Sala. La articulación de estos actores pretende sostener el reclamo en el tiempo y forzar una respuesta formal de las autoridades, especialmente en lo que respecta a la liberación y asistencia médica para la líder social.

Las próximas acciones contempladas por las agrupaciones incluyen la continuidad de actos públicos y actividades de difusión orientadas a mantener vigente el pedido de excarcelación y a instar al Estado argentino a desarrollar políticas que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos y procesales.