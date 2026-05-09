Agencias

María Corina Machado exige liberar a todos los presos políticos "antes de que mueran más"

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Caracas, 8 may (EFE).- La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado exigió este viernes la liberación de todos los presos políticos en su país "antes de que mueran más", al condenar el fallecimiento bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas el año pasado y que fue reconocido esta semana por el Gobierno, tras meses de búsqueda por parte de su madre, Carmen Navas.

En un vídeo que publicó en X, la opositora pidió a "los Gobiernos democráticos, a los funcionarios públicos, a las organizaciones internacionales y a toda persona con conciencia que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el desmantelamiento de los centros de tortura del régimen, antes de que un solo venezolano inocente más muera bajo custodia del Estado".

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"Para Víctor Hugo y para Carmen ya fue demasiado tarde", expresó. EFE

(vídeo)

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EFE

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