Muere a los 64 años el exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras

Bogotá, 8 may (EFE).- El exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras (2014-2017), una de las figuras prominentes de la derecha del país, murió este viernes a los 64 años de edad, informaron fuentes de su entorno y el presidente Gustavo Petro.

"Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame", manifestó Petro en su cueta de X. EFE

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