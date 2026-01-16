Detenidas 12 personas en las últimas protestas contra el ICE en Minneapolis

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha informado de la detención de 12 personas involucradas en las últimas protestas de esta pasada noche contra los agentes del servicio fronterizo (ICE) en la ciudad de Minneapolis, después de que uno de ellos matara a tiros a Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos.

Las autoridades estadounidenses han defendido la actuación del agente y acusado por contra a Good de intentar atropellarle con su vehículo, en un episodio que tuvo lugar el pasado 7 de enero y que una ONG como Human Rights Watch han descrito como un "asesinato injustificado".

La familia de Good ha asegurado que las imágenes del suceso dejan bien claro que en ningún momento la mujer intentó arrollar al agente y que, en realidad, se estaba apartando de él cuando el efectivo de ICE abrió fuego sin motivo alguno.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de refuerzos del ICE en la ciudad frente a la resistencia de las autoridades y ha llegado incluso a amenazar con recurrir a la ley de insurrección para desplegar al Ejército.

En esta situación, "doce agitadores anti ICE han sido arrestados esta pasada noche por asaltar a agentes de la ley", ha hecho saber el departamento que dirige Kristi Noem en redes sociales, donde ha recordado que "si alguien pone un solo dedo encima de los agentes está cometiendo un delito federal".

UN BEBÉ ATENDIDO POR GASES LACRIMÓGENOS

Por otro lado, la Oficina de Seguridad Comunitaria de Minneapolis ha informado de que dos niños, incluido uno de 6 meses, fueron hospitalizados después de que agentes federales lanzaran gases lacrimógenos durante las protestas del miércoles.

El infante se encontraba dentro de un vehículo que fue alcanzado por gases lacrimógenos y comenzó a experimentar "dificultades para respirar", según la agencia.

"La familia trasladó al bebé a una casa cercana. Los informes también indicaron que el bebé había dejado de respirar", dijo la agencia en un comunicado. Los bomberos y la Policía de Minneapolis se abrieron paso entre la multitud en la zona para llegar a la vivienda. Una vez en el lugar, evaluaron al bebé y confirmaron que respiraba y se encontraba estable, aunque en estado grave, ha añadido la oficina.