De Miguel asegura que aprobar el acuerdo con Mercosur y la reforma de la PAC es una "traición" al sector primario

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado este viernes que aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur y reformar la Política Agrícola Común (PAC) constituyen una "traición" al sector primario de la región.

"No podemos permitir esta traición al sector primario y, sobre todo, a la agricultura social y familiar", ha asegurado la líder de Unidas en declaraciones a los medios durante la tractorada lenta, convocada por las organizaciones agrarias, que ha partido este viernes de la localidad cacereña de Miajadas en rechazo a la nueva reforma de la PAC y al acuerdo de la Unión Europea (UE) y el Mercosur, cuya firma está prevista para este sábado.

Convencida de que aprobar el referido acuerdo es "traicionar" a quienes "llenan" las neveras de la ciudadanía y "mantienen viva" la economía rural, De Miguel ha pedido explicaciones a los eurodiputados a favor de esas políticas, anteponiendo, a su juicio, "los intereses de sus partidos a los de Extremadura".

A su vez, la líder de Unidas por Extremadura ha avanzado que desde su espacio político no van a "permitir" recortes a la PAC porque, ha reflexionado, la "viabilidad" de las explotaciones agrarias es "fundamental" para permitir que esa actividad "estratégica" se mantenga.

En esa línea, De Miguel ha instado al sector primario a "volcarse a la calle" para "impedir que se lleven a cabo estas traiciones", al tiempo que ha considerado necesario contar con "políticos valientes" que no se "doblen ante los aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, ni ante los designios de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen".

"Nuestro modelo productivo está asentado en la agricultura social y familiar y desde Unidas por Extremadura vamos a seguir peleando y defendiéndolo con uñas y dientes", ha zanjado.