Mayor alza de la moneda israelí en más de tres décadas dispara alertas de los economistas

Magda Gibelli Sánchez

Jerusalén, 7 may (EFE).- Mientras persiste la tensión en Israel por el conflicto con Irán y los combates con Hizbulá en el sur del Líbano, la moneda local, el séquel, alcanzó esta semana 2,90 por dólar, su valor más alto desde octubre de 1993, según datos del Banco de Israel.

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La rápida apreciación de la moneda israelí comienza a generar preocupación entre economistas por su impacto sobre en los sectores productivos.

"El fortalecimiento de la moneda es un arma de doble filo: las empresas exportadoras cobran en dólares, los cambian a séqueles y cada vez reciben menos, mientras siguen pagando salarios y costos en Israel", explicó a EFE el economista Manuel Trajtenberg, profesor de la Universidad de Tel Aviv.

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Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el séquel se apreció un 18,63 % frente al dólar y un 16 % frente al euro.

Las empresas exportadoras israelíes "son ahora menos competitivas frente al resto del mundo, ya que sus costos fijos en séqueles aumentaron en términos relativos respecto a los de sus competidores", enfatizó el economista y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Esteban Klor.

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Según los expertos, esto afecta tanto a fabricantes y empresas de alta tecnología que venden sus productos en el extranjero como a trabajadores que prestan servicios a clientes fuera de Israel, porque ven mermados sus ingresos en moneda local.

Los exportadores que venden principalmente a Estados Unidos y Europa manifestaron su preocupación por el aumento repentino de los costos de nómina, combustible, electricidad y otros gastos básicos.

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La Asociación de Fabricantes de Israel advirtió, en una carta enviada a principios de febrero al Comité de Finanzas de la Knéset (Parlamento israelí), que debido al fortalecimiento del séquel los exportadores corren el riesgo de perder 31.000 millones de séqueles en ingresos anuales, lo que equivale a 9.000 millones de euros.

Parte del comportamiento del séquel responde a la volatilidad del mercado bursátil estadounidense, al que están vinculados los fondos institucionales de ahorro y pensiones de Israel.

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"Los ahorros de todos los ciudadanos de Israel, pensiones y ahorros, están manejados por inversores internacionales y más de un 30 % invertidos en el extranjero. Estamos hablando de 90.000 millones de dólares, sumas muy grandes para el mercado de la moneda israelí", detalla Klor.

Cuando Wall Street sube "los fondos institucionales venden acciones y repatrian dólares, lo que aumenta la presión sobre el tipo de cambio y debilita al dólar frente al séquel", comentó Trajtenberg.

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Aunque para el economista Benjamín Bental, el factor clave de la apreciación de la moneda ha sido el sector tecnológico, que continuó exportando a niveles récord pese a que muchos de sus trabajadores fueron llamados a filas en la ofensiva de Gaza y otras.

"No solo las exportaciones se mantuvieron altas, sino que la inversión extranjera no disminuyó pese a la guerra. Hubo además varios 'exits' (como se conoce en el sector tecnológico a las multimillonarias ventas de startups), culminando con la adquisición de Wiz (una compañía israelí de ciberseguridad comprada por Google) por 32.000 millones de dólares", explicó.

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El ingreso de este capital, tras la venta más importante de una empresa tecnológica fundada en Israel y concretada en 2025, supuso un desafío cambiario que generó mayor presión sobre el séquel.

Ante esto, el Banco Central autorizó en marzo pasado el pago en dólares de los impuestos generados por la venta, unos 2.500 millones de dólares, para evitar el aumento en la demanda de séqueles.

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Para Klor, debido al superávit de divisas, el país corre el riesgo de enfrentar algo parecido a la enfermedad holandesa ('Dutch disease'), lo que significa que "la apreciación de la moneda, debido a la exportación de un producto en particular que no es sostenible, afecta al resto de los productores, al punto de que muchos de ellos desaparecen y tienen que cerrar sus empresas".

No obstante, considera que, antes de que aparezcan señales más claras de ese fenómeno, el Banco de Israel podría intervenir comprando divisas para suavizar el impacto de la apreciación del séquel sobre la economía. EFE

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