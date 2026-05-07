La guerra en Ucrania dispara las exportaciones de drones taiwaneses a Europa

Javier Castro Bugarín

Taichung (Taiwán), 7 may (EFE).- Las exportaciones de drones de Taiwán a Europa se han multiplicado por cuarenta ante la demanda provocada por la guerra en Ucrania, un tirón que la isla está aprovechando para desarrollar su propia industria de vehículos no tripulados, claves ante un eventual conflicto armado con China.

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Según el Instituto de Investigación para la Democracia, la Sociedad y las Tecnologías Emergentes (DSET), un laboratorio de ideas financiado por el Gobierno taiwanés, los envíos de drones taiwaneses al continente europeo alcanzaron las 136.010 unidades en el primer trimestre de 2026.

Ese número supera los 107.433 sistemas que Taiwán exportó a Europa el año pasado, un volumen 41,7 veces superior al registrado en 2024, cuando tan solo se enviaron 2.574 aparatos, de acuerdo a un informe del DSET.

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"Este crecimiento es muy estable y remarcable y, aunque está lejos de las cifras de producción de Ucrania, para Taiwán es un progreso significativo", afirma a EFE Ling Ting-wei, investigadora no residente del DSET y autora del citado documento.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Kiev ha empleado numerosos drones de origen chino en el campo de batalla y, por ello, se muestra prudente a la hora de trabajar con Taiwán, por lo que la mayoría de los envíos desde la isla a Ucrania se canalizan a través del sector privado y terceros países.

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Según estimaciones del DSET, los principales destinos de los drones taiwaneses en 2025 fueron República Checa (70.372 unidades) y Polonia (31.711), desde donde gran parte de ellos serían transferidos posteriormente a Ucrania.

La mayoría de estos sistemas cuentan con un peso máximo al despegue de entre 250 gramos y 7 kilogramos, lo que los hace aptos para tareas de vigilancia e incluso para portar pequeñas cargas explosivas. En cualquier caso, los fabricantes desconocen el uso final que tienen estos drones.

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"No podemos identificar cuáles son los propósitos de nuestros consumidores finales. No podemos controlarlo porque, en este momento, solo hacemos el 'hardware' del dron, no exportamos material explosivo", explica Jennifer Chuang, presidenta de la firma taiwanesa Aerospace Industrial Development Corp (AIDC), en una reciente conversación con medios internacionales.

Si bien Taiwán ya es capaz de ensamblar drones de forma completamente autónoma, todavía depende de las tierras raras -un mercado dominado globalmente por China- y de otros componentes sujetos a controles de exportación por parte de países occidentales, así como del 'software' necesario para operar estos sistemas.

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"Tenemos dependencia de tierras raras y tecnologías críticas, pero en el ámbito de los chips podemos ponernos al día, ya que estamos muy avanzados en fabricar semiconductores", apunta Ling Ting-wei.

Otro factor determinante es la escala, ya que el mercado interno de la isla es muy limitado y muchas compañías se muestran reacias a abrir líneas de producción específicas para fabricar drones.

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Para aumentar la demanda doméstica, el Ministerio de Defensa planea adquirir 48.750 sistemas para 2027, entre ellos drones kamikazes y municiones merodeadoras, mientras que otras agencias gubernamentales prevén hacer lo propio con 50.898 unidades adicionales de aquí a 2028.

Además, el Ejecutivo desveló a principios de año su intención de adquirir 200.000 aeronaves no tripuladas fabricadas localmente mediante un presupuesto especial de Defensa de cerca de 40.000 millones de dólares que, no obstante, lleva meses bloqueado en el Parlamento por los partidos de la oposición.

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Dado que es imposible prever cuánto tiempo se mantendrá la demanda procedente de Ucrania, la investigadora del DSET sostiene que Taiwán debería centrarse en las compras del Gobierno isleño y de otros gobiernos extranjeros para impulsar el desarrollo del sector.

"No necesitamos millones de pedidos como en la guerra de Ucrania. El volumen no tiene que ser muy alto, debe ser estable", concluye la analista. EFE

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