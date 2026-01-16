Convocan una tractorada por el centro de Alicante contra el pacto UE-Mercosur y en "defensa" del Tajo-Segura

El acto de protesta convocado por agricultores y ganaderos en Alicante prevé concluir en la plaza del Arquitecto Miguel López, junto a Casa Mediterráneo, institución pública integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y la Unión Europea (UE). La elección del enclave obedece a razones estratégicas, según explicó Asaja Alicante en un comunicado recogido por Europa Press, destacando el objetivo de visibilizar sus demandas ante organismos nacionales y europeos.

La movilización, que incluye una tractorada por el centro de Alicante el jueves 22 de enero, responde al rechazo de Asaja Alicante al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, cuya firma está prevista para este sábado en Asunción (Paraguay). Según informó Europa Press, la protesta también se inscribe en la defensa del trasvase Tajo-Segura, considerado por la organización como un elemento clave para la producción agrícola en la provincia.

Los organizadores han programado la concentración de tractores a partir de las 11:00 horas en la avenida de Aguilera. Se ha detallado que los vehículos agrícolas recorrerán varias arterias principales de la ciudad, incluyendo la avenida de la Estación, la plaza de Luceros, y las avenidas Federico Soto, Doctor Gadea, Maisonnave y Oscar Esplá, pasando por la plaza de la Estrella y concluyendo en la Explanada, donde tendrá lugar la manifestación final a las 13:00 horas.

De acuerdo con Europa Press, los puntos de partida de los tractores se sitúan en Elche, desde el estadio Manuel Martínez Valero, y en Castalla, desde la bodega cooperativa del municipio. Asaja Alicante ha escogido estos lugares para reunir a los participantes que se desplazarán hasta Alicante capital.

Uno de los principales puntos de la convocatoria, según publicó Europa Press, es el rechazo a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur en los términos actuales. La organización agraria califica el tratado como desequilibrado y considera que genera competencia desleal, ya que, a su juicio, no hay reciprocidad en las exigencias productivas. La entidad denuncia la entrada de productos agroalimentarios procedentes de países sudamericanos que se elaboran con compuestos no permitidos en la Unión Europea, sin los controles fronterizos que estiman adecuados para garantizar la seguridad sanitaria.

En este contexto, Asaja Alicante citó declaraciones públicas del Gobierno de Brasil admitiendo no disponer de medios efectivos para controlar el uso de hormonas en la producción de carne. Según la entidad, esto invalida cualquier garantía sanitaria incluida en el pacto y cuestiona la fiabilidad del sistema de control previsto en el acuerdo. Europa Press detalló que Asaja considera inaceptable que productos de este origen entren al mercado europeo compitiendo en desigualdad de condiciones con aquellos fabricados bajo los estándares y regulaciones más estrictas del mundo, lo que la organización relaciona con riesgos para la salud de los consumidores y para la soberanía alimentaria europea.

La protesta también ha servido para expresar el rechazo a eventuales recortes en el trasvase Tajo-Segura. De acuerdo con Europa Press, Asaja Alicante manifestó que no aceptará nuevas reducciones mientras, según denuncia, el Gobierno de Pedro Sánchez financia proyectos de trasvase en Marruecos. La organización insiste en la necesidad de gestionar los recursos hídricos de modo estable y dotar al territorio de infraestructuras que permitan asegurar el regadío. Defiende que, sin agua, peligra tanto la actividad agrícola como el empleo y la continuidad del sector rural en la provincia.

A estas demandas Asaja Alicante suma su preocupación por los posibles cambios en el futuro presupuesto agrario de la Unión Europea. Según Europa Press, la organización alerta sobre una presunta falta de transparencia en las cuantías presupuestarias y sospecha de recortes encubiertos bajo el paraguas del ambientalismo. También teme que los fondos reservados para agricultura y ganadería se diluyan entre conceptos generales asociados al desarrollo rural, restando eficacia al apoyo directo de productores.

Dentro de los problemas mencionados, Asaja Alicante se refiere también a la presión que suponen políticas ambientales que consideran difíciles de cumplir. Sostienen que la Política Agrícola Común (PAC) debe priorizar la rentabilidad de los productores antes que establecer nuevas obligaciones que, a su juicio, pueden conducir a la ruina del sector. El encarecimiento de los insumos, sobre todo fertilizantes y energía, figura entre las causas del aumento de los costes de producción, lo que, según expone la organización y recoge Europa Press, coloca a varios cultivos tradicionales al borde de la desaparición si no se adoptan medidas de apoyo específicas.

La burocracia creciente también aparece entre los ejes de la protesta. Asaja Alicante asegura que los trámites administrativos, lejos de facilitar el trabajo diario, lo dificultan y afectan la competitividad. El incremento en las cargas fiscales y la complejidad de los procedimientos tributarios representan otra barrera resaltada por el sector convocante.

El mensaje también busca implicar a los consumidores. La organización advirtió, a través de Europa Press, que la entrada de alimentos producidos bajo normativas menos rigurosas puede afectar la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Asaja Alicante denunció que la apertura de las fronteras de la UE puede llevar a que los supermercados se abastezcan de productos con pesticidas prohibidos en Europa desde hace más de tres décadas, con el consiguiente riesgo para la salud pública.

La protesta ha sido acompañada por el lema "Menos mentiras, más soluciones para el campo", que, según Europa Press, resume las principales reivindicaciones de Asaja Alicante. La organización agraria pretende que las autoridades nacionales y europeas tomen en cuenta sus reclamaciones y se comprometan a abordar la situación del sector agrícola y ganadero en la provincia.