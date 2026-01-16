Argentina logra cerrar el 2025 con superávit fiscal por segundo año consecutivo

Argentina ha conseguido, por segundo año consecutivo, registrar un superávit fiscal primario y financiero en 2025 gracias a la reducción de impuestos de más del 2,5% del PIB desde 2024, según ha anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de 'X'.

El país culminó el año con un superávit primario de 11,8 millones de dólares (10,1 millones de euros) y un superávit financiero de 1,5 millones de dólares (1,2 millones de euros), equivalentes a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente.

Caputo justifica que este resultado se consiguió después de una importante reducción de impuestos, incluyendo la eliminación o baja de derechos de exportación e importación a numerosas posiciones arancelarias. Solo en el último mes del ejercicio, el Gobierno redujo los derechos de exportación en 2 puntos porcentuales para la soja, trigo y cebada, y un punto porcentual para el maíz, sorgo y girasol.

Por otra parte, el gasto primario en 2025 fue un 27% inferior al del 2023 en términos reales. No obstante, esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables.

El titular argentino de Economía afirmó que el ancla fiscal es "un pilar fundamental" del programa económico desde el primer mes de gestión. "El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitirán continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de reducción de impuestos, que desde 2024 ya alcanzó más del 2,5% del PIB", agregó.