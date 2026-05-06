Agencias

La guerra contra Irán es "ilegítima", dice el canciller chino a su homólogo iraní en Pekín

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Pekín, 6 may (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, dijo este miércoles en Pekín a su colega iraní, Abás Araqchí, que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán es "ilegítima", durante la primera visita del ministro persa a China desde el comienzo del conflicto el pasado febrero.

El diplomático chino indicó que la declaración de un alto el fuego es "necesaria e inevitable", informó la agencia iraní Tasnim en su cuenta en la red social Telegram.

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Wang aseguró que la región se encuentra en un "punto de inflexión decisivo", durante el encuentro, que se produce una semana antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, visite China, que ha condenado repetidamente los ataques contra Irán y pedido un alto el fuego en Oriente Medio y la libre navegación por el Estrecho de Ormuz, por donde transitan aproximadamente el 45 % de sus importaciones de petróleo y gas. EFE

(vídeo) (foto)

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EFE

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