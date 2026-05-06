Cabo Verde confirma la llegada d eaviones ambulancia para evacuar a enfermos de hantavirus

Nairobi, 6 may (EFE).- Las autoridades de Cabo Verde confirmaron que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos por el brote de hantavirus registrado en el crucero que zarpó de Argentina y está fondeado frente a su capital, Praia.

"La evacuación sanitaria de los tres pacientes se llevará a cabo en las próximas horas, utilizando dos aviones ambulancia, en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales competentes", afirmó el Ministerio de Salud caboverdiano en un comunicado emitido a última hora del martes.

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"Uno de los aviones ambulancia ya se encuentra en Cabo Verde y se espera la llegada de un segundo avión próximamente", subrayó ese departamento. EFE