Australia anuncia plan de más de 6.000 millones de euros para reforzar reservas de crudo

Sídney (Australia), 6 may (EFE).- El Gobierno de Australia anunció este miércoles un paquete de más de 10.000 millones de dólares australianos (unos 6.000 millones de euros) para reforzar las reservas estratégicas de combustible y fertilizantes del país, en medio de la crisis energética internacional derivada del conflicto en Oriente Medio.

El plan, que busca mejorar la resiliencia energética del país, será incluido en el presupuesto federal de la próxima semana y contempla la creación de una reserva nacional de combustible controlada por el Estado, así como el aumento de las obligaciones mínimas de almacenamiento para refinadoras e importadoras.

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"El objetivo es garantizar la soberanía energética de Australia y proteger nuestros intereses nacionales", señaló el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un comunicado difundido por su oficina.

Según el Ejecutivo laborista, el paquete prevé 7.500 millones de dólares australianos (4.400 millones de euros) para crear un mecanismo de apoyo financiero destinado a ampliar la capacidad de suministro y almacenamiento de combustible y fertilizantes.

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El fondo ofrecerá préstamos, garantías, seguros y respaldo de precios a las empresas del sector.

Además, el Gobierno destinará 3.200 millones de dólares australianos (1.900 millones de euros) a establecer una Reserva Australiana de Seguridad de Combustible, con capacidad para almacenar alrededor de mil millones de litros de diésel y combustible de aviación.

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Las autoridades indicaron que la medida permitirá elevar las reservas nacionales hasta garantizar al menos 50 días de suministro disponible, frente a los niveles actuales, de entre 20 y 32 días, considerados insuficientes por expertos y por la oposición.

El ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, afirmó en el texto que Australia es "uno de los pocos países de la Agencia Internacional de la Energía que no cuenta con una reserva gubernamental propia de combustible", por lo que calificó la iniciativa como "un cambio importante" en la política energética nacional.

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El plan también incluye 10 millones de dólares australianos (5,9 millones de euros) para estudios de viabilidad sobre nuevas refinerías o la ampliación de las existentes, en cooperación con los gobiernos estatales y territoriales.

De acuerdo con el comunicado oficial, las nuevas exigencias de almacenamiento se aplicarán progresivamente y estarán acompañadas de inversiones en infraestructura para depósitos y reservas estratégicas.

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El anuncio se produce en un contexto de tensión internacional por la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas, cuya interrupción parcial ha generado alteraciones en el abastecimiento energético global.

Australia depende en gran medida de las importaciones de combustible, pese a ser uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural y carbón. El país cuenta actualmente con solo dos refinerías operativas, situadas en Geelong (sur) y Brisbane (este), tras el cierre de varias plantas en la última década. EFE

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