Perú procesa 100 % de las actas pero queda a la espera de resolver 1.550 observaciones

Lima, 12 jun (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) finalizó este viernes el procesamiento del 100 % de las actas que estaban pendientes de contabilizar y el empate técnico entre los dos candidatos a la Presidencia, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se resolverá en el millar de actas que han sido impugnadas.

Con el 98,32 % del escrutino, Fujimori gana con un 50,012 % del sufragio y Sánchez se ubica con el 49,988 %, lo que implica una diferencia 4.310 votos.

Así, la hija y heredera del exmandatario Alberto Fujimori cosechó este domingo 9.043.384 votos, especialmente en Lima, en zonas de costa y en el extranjero, mientras que el izquierdista, que postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2020-2021) recibió 9.039.074 de sufragios con un fuerte apoyo en zonas del centro y sur del país andino.

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Este viernes, la ONPE procesó las nueve actas pendientes, que procedían de un distrito de la región amazónica de Loreto fronterizo con Brasil, y ahora queda esperar a que los jurados especiales electoraLes (JEE) procesen las 1.556 actas impugnadas, observadas o que cuentan con algún error material.

Este proceso exige la revisión de cada acta y en ocasiones el recuento de voto por voto de la misma, por lo que el 100 % del escrutino tardará aún varios días en completarse.

Sánchez planteó este viernes a Fujimori solicitar conjuntamente a las autoridades electorales "una revisión exhaustiva de todo este proceso", en referencia a la segunda vuelta presidencial.

El candidato de Juntos por el Perú anunció en rueda de prensa que se ha dirigido a su rival con esa propuesta de revisión "sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde".

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Agregó que "ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur", mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas.

Agregó que esta acción conjunta le dará a la ciudadanía la "estabilidad, certeza y confianza total" en la elección presidencial, al margen de quien pueda ser finalmente el vencedor del proceso.

Poco después, el candidato a vicepresidente por el fujimorismo, Luis Galarreta, rechazó dicha propuesta al señalar que respetarán el marco legal y van a esperar con prudencia que concluya el escrutinio.

Galarreta declaró a los periodistas que "la democracia no se trata de hacer lo que a uno le da la gana, (sino que) hay un marco legal" y añadió que "el reconteo de votos no es porque a mí se me ocurre" y que no puede "pasar por alto a las instituciones electorales o al marco legal".

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Explicó que, en estos momentos, los jurados electorales especiales ya están realizando el recuento de votos de las actas o mesas electorales observadas por alguna presunta irregularidad en el sufragio.

Sin embargo, Galarreta remarcó que "aquellas mesas que han sido observadas, esas son las que el jurado electoral, no el señor Sánchez ni Luis Galarreta, decide pasar a reconteo o no".

En tal sentido, el candidato a vicepresidente insistió en que su partido sí respeta las instituciones y los procedimientos electorales, por lo tanto indicó que van a "esperar con mucha prudencia, con ánimo por supuesto", pero que se respetará "lo que dice la norma".

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Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados el domingo pasado para escoger a la opción política que gobernará Perú durante el quinquenio 2026-2031, tras una etapa de inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en una década.

Lima, 12 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que se disputa voto a voto la Presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori, planteó este viernes a su rival solicitar conjuntamente a las autoridades electorales "una revisión exhaustiva de todo este proceso", de la segunda vuelta presidencial.

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Cuando resta menos del 2 % de los votos por escrutar, el candidato de Juntos por el Perú anunció en una rueda de prensa que se ha dirigido a Fujimori con esa propuesta de revisión "sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde".

En una rueda de prensa, Sánchez agregó que "ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur", mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas.

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Agregó que esta acción conjunta le dará a la ciudadanía la "estabilidad, certeza y confianza total" en la elección presidencial, al margen de quien pueda ser finalmente el vencedor del proceso.

El candidato que postuló en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) explicó que dado lo corto del resultado electoral, por una ventaja de 1.600 votos a favor de Fujimori, existe la necesidad de que este conteo sea "absolutamente transparente y sin controversias" porque, más allá de quién gane, "lo que más importa es que tenga la confianza, la transparencia, la legitimidad".

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Remarcó que nueve millones de peruanos han votado por Fuerza Popular y otros nueve millones lo han hecho por su partido, razón por la cual destacó también la iniciativa de Fujimori de invitarlo, cuando concluya el escrutinio, a un diálogo y consenso nacional.

"Demos este legado de transparencia y de certeza en el proceso", expresó Sánchez como una medida propuesta por su grupo político para salir de "una gran polaridad" en el país.

Asimismo, el candidato invocó a que las "auto convocatorias" de movilizaciones de sus simpatizantes, difundidas en las últimas horas, sean pacíficas y que las autoridades "no les pongan obstáculos" porque están haciendo el ejercicio democrático de su derecho a la protesta.

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Por su parte, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, declaró en la rueda de prensa que resulta "inadmisible" que se hayan cambiado las condiciones del proceso electoral en la segunda vuelta, al desechar el registro digital de las actas de votación y retornar al registro físico, lo cual ha provocado una demora inusual en el cómputo de votos de peruanos en el exterior.

El partido de Sánchez confirmó que ha impugnado la votación en Estados Unidos y Argentina, donde mayoritariamente gana Fujimori.

"La falta de predictibilidad en un proceso, donde las diferencias son mínimas, genera incertidumbre y desconfianza", afirmó Zunini tras comentar que los votos en el extranjero hayan tomado tres días en llegar al Perú.

Con el 98,26 % del escrutinio, Keiko Fujimori obtiene el 50,005 % de los votos válidos, al sumar 9.037.236 votos, frente al 49,995 % de Sánchez, al sumar 9.035.572 sufragios, lo que hace una diferencia entre ambos de 1.664 votos.

El ganador de la contienda obtendrá el derecho a gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales impulsadas por el Parlamento.

Lima, 12 jun (EFE).- El partido derechista Fuerza Popular rechazó este viernes la propuesta del candidato izquierdista Roberto Sánchez de pedir de manera conjunta un recuento total de votos de la segunda vuelta electoral, al señalar que respetarán el marco legal y van a esperar con prudencia que concluya el escrutinio, que hasta el momento da una ventaja a su candidata Keiko Fujimori de 1.600 votos.

El candidato a vicepresidente por el fujimorismo, Luis Galarreta, declaró a los periodistas que "la democracia no se trata de hacer lo que a uno le da la gana, (sino que) hay un marco legal", al ser consultado sobre la propuesta anunciada por Sánchez para reclamar mayor transparencia en el escrutinio.

El también exlegislador fujimorista añadió que "el reconteo de votos no es porque a mí se me ocurre". "Yo no puedo pasar por alto a las instituciones electorales o al marco legal", señaló Galarreta.

Explicó que, en estos momentos, los jurados electorales especiales (JEE) ya están realizando el recuento de votos de las actas ó mesas electorales observadas por alguna presunta irregularidad en el sufragio.

Sin embargo, Galarreta remarcó que "aquellas mesas que han sido observadas, ésas son las que el jurado electoral, no el señor Sánchez ni Luis Galarreta, decide pasar a reconteo o no".

En tal sentido, el candidato a vicepresidente insistió en que su partido sí respeta las instituciones y los procedimientos electorales, por lo tanto indicó que van a "esperar con mucha prudencia, con ánimo por supuesto, pero vamos a respetar lo que dice la norma".

Cuando resta menos del 2 % de los votos por escrutar, el candidato de Juntos por el Perú anunció en una rueda de prensa que se ha dirigido a Fujimori con esa propuesta de revisión "sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde".

Sánchez agregó que "ellos (el partido Fuerza Popular de Fujimori) quieren anular los votos del sur", mientras que su partido señala haber detectado posibles irregularidades en la capital Lima y en la votación en el exterior, donde Juntos por el Perú ha pedido anular una serie de mesas.

Agregó que esta acción conjunta le dará a la ciudadanía la "estabilidad, certeza y confianza total" en la elección presidencial, al margen de quien pueda ser finalmente el vencedor del proceso.

Los JEE han recibido hasta la fecha un total de 1.579 actas observadas de la segunda vuelta electoral, de las cuales 154 han pasado al recuento de votos, pero sólo cuatro han llegado a la audiencia pública en la que se ejecuta ese procedimiento.

Con 98,27 % del cómputo de actas de votación, Fujimori tiene el 50,004 % del sufragio, mientras que Sánchez obtiene el 49,996 %, lo que se traduce en una ventaja para la candidata de Fuerza Popular de 1.616 votos.