Agencias

Venezuela confirma operación junto a EE.UU. en la que murió el líder del Tren de Aragua

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Caracas, 12 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela confirmó este viernes que llevó a cabo una operación junto a Estados Unidos en el estado Bolívar, ubicado en el sureste del país suramericano, en la que murió el conocido como ‘Niño Guerrero’, Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda transnacional, nacida en las cárceles de Venezuela, Tren de Aragua. EFE

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