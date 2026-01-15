Órgano brasileño de protección al consumidor multa a Enel con 2,2 millones de euros por apagones en São Paulo

La acumulación de sanciones contra Enel en el estado de São Paulo se incrementó recientemente, luego de que Procon-SP impusiera a la compañía energética una multa de 14 millones de reales (2,2 millones de euros) por incumplimientos que impactaron a la población en el suministro de electricidad. Según informó Procon-SP a través de un comunicado oficial, los cortes de energía que motivaron la multa perjudicaron a 2,2 millones de personas en la capital y en varias ciudades de la región metropolitana a finales del año pasado.

El órgano de protección al consumidor detalló que la decisión se basó en la interrupción del servicio en dos periodos claramente delimitados: del 21 al 23 de septiembre y del 8 al 14 de diciembre de 2025. Durante esos lapsos, localidades atendidas por la filial brasileña de la empresa italiana experimentaron apagones extendidos, en muchos casos por más de 48 horas. El medio consignó que estas interrupciones sobrepasaron los niveles de continuidad del servicio reportados en los últimos 24 meses en el portal institucional.

La sanción económica fue calculada tomando como referencia el artículo 56 del Código de Protección al Consumidor, el cual fija montos de multas en función de la gravedad del hecho. De acuerdo con Procon-SP, la magnitud del evento, la cantidad de afectados y la duración de los cortes fueron determinantes en el establecimiento de la cuantía. El mismo organismo explicó que, conforme al artículo 22 del código legal vigente, las empresas concesionarias como Enel tienen la obligación de garantizar servicios adecuados, seguros, eficientes y, en el caso de servicios esenciales como la electricidad, su prestación debe ser continua.

Desde que Enel asumió la concesión para abastecer de electricidad a 24 municipios del área metropolitana de São Paulo y la capital en 2019, la empresa ha acumulado un total de nueve multas originadas en reclamos de usuarios y en investigaciones del Procon-SP, según reportó el propio ente regulador. En esta ocasión, la entidad analizó las respuestas que Enel remitió tras las notificaciones oficiales e indicó que la compañía reconoció fallos en la prestación del servicio. En el expediente figuran quejas formales de consumidores y evidencias de que los tiempos sin electricidad superaron ampliamente lo permitido por los estándares regulados.

El comunicado de Procon-SP informó que la investigación en marcha sobre la actuación de Enel no se limita a los dos periodos sancionados, pues existen otras quejas vinculadas al trato recibido por los consumidores durante los apagones. El ente precisó que se encuentra puntualizando aspectos relacionados con la atención al cliente y la información suministrada en los momentos de interrupción, así como otros potenciales incumplimientos contractuales.

Enel, multinacional de origen italiano, gestiona desde 2019 el suministro eléctrico en importantes puntos urbanos del sureste brasileño tras obtener la concesión correspondiente. Según información reunida por Procon-SP, la reiteración de problemas y la insuficiente mejora en la continuidad del servicio sustentan la aplicación de la multa más reciente, con el argumento de que la empresa infringió requisitos legales de garantía, eficacia y seguridad para sus clientes.

A lo largo de la revisión, Procon-SP insistió en la obligación de los concesionarios de asegurar la regularidad en la distribución de servicios considerados esenciales, estableciendo que la falta de prestación adecuada contraviene la legislación. El órgano recalcó que continuará supervisando el desarrollo de las actividades de Enel y la evolución de las medidas correctivas que la empresa está obligada a implementar tras un extenso historial de sanciones.