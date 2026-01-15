Agencias

La Reina inaugura el I Foro Global del Cuidado, que reúne más de 30 países para impulsar el apoyo a la crianza

Expertos internacionales, autoridades y líderes sociales analizan en Madrid estrategias para fortalecer la protección de niños y familias, con sesiones sobre desarrollo, salud mental, infancia vulnerable y el papel clave de la inversión pública en políticas de apoyo a la crianza

La defensa de los derechos y el bienestar de los menores con discapacidad ha figurado entre las prioridades discutidas en el I Foro Global del Cuidado, conforme detalló UNICEF. En el marco de una mesa redonda agendada para el viernes en CaixaForum Madrid, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, se enfocará en la exposición de la infancia con discapacidad ante situaciones de abuso y negligencia. Este análisis forma parte de una agenda más amplia dedicada a examinar los desafíos específicos que enfrentan los niños en entornos vulnerables, según consignó el medio.

Más de 30 naciones se han dado cita en el evento para intercambiar perspectivas y estrategias orientadas a reforzar las medidas de protección social para la infancia y sus familias. Según informó UNICEF, el encuentro se desarrolla hasta el viernes 16 de enero en la sede del CaixaForum Madrid bajo la coorganización de la agencia de la ONU para la infancia y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La apertura del Foro fue encabezada por la Reina Letizia de España, acompañada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, quienes destacaron la importancia de afianzar políticas que protejan a los menores desde sus primeros años de vida.

Durante la jornada inaugural, la psicóloga clínica y escritora Lisa Damour, junto con la pediatra y ex cirujana general de California, Nadine Burke Harris, expusieron sobre los efectos de las experiencias adversas en la infancia, con énfasis en recursos para promover la salud mental infantil y fortalecer la resiliencia en entornos familiares afectados por diversas formas de vulnerabilidad. Según subrayó el foro y tal como publicó UNICEF, la formación y el acompañamiento a progenitores resultan factores determinantes para mitigar el impacto del maltrato y la exclusión en los niños.

El programa del Foro, según reportó la organización, abarca sesiones sobre desarrollo infantil, salud mental, prevención de la violencia, iniciativas de inclusión y políticas para llegar eficazmente a familias en situaciones excepcionales. Las conferencias y talleres reúnen a especialistas de universidades, representantes de organizaciones sociales, directivos de empresas y autoridades públicas, lo que ha facilitado un intercambio multidisciplinario en torno a la protección social y la crianza.

Uno de los puntos centrales, según detalló UNICEF, es el análisis de la inversión pública en políticas de cuidado y acompañamiento a las familias. De acuerdo a datos presentados en el Foro, destinar recursos a programas de apoyo a la crianza durante la primera infancia puede generar un retorno aproximado del 13% anual por cada dólar invertido. Este retorno está asociado a mejoras comprobadas en la educación, la salud, las oportunidades sociales y la estabilidad económica a largo plazo, según los estudios citados por la agencia. A partir de esa perspectiva, el evento busca destacar la rentabilidad y la eficacia de políticas públicas orientadas a la infancia.

La proyección de la inversión se amplía a estudios regionales. Según datos de UNICEF divulgados en el encuentro, una disminución del 10% en las experiencias adversas infantiles en Europa y Norteamérica podría significar un ahorro anual de aproximadamente 105.000 millones de dólares. Este cálculo considera costes asociados a la atención médica, el soporte en salud mental, la educación especial y la reducción de la productividad en la vida adulta derivada de la exposición a situaciones perjudiciales durante la niñez.

Además de las intervenciones de expertos en salud y desarrollo infantil, el Foro contempla el aporte de organizaciones sociales y empresas que exploran proyectos para mejorar la inclusión y el acceso a servicios básicos para las familias más susceptibles a entornos de exclusión. De acuerdo con la OMS, estas sesiones también examinan metodologías para implementar políticas adaptadas a contextos culturales y socioeconómicos diversos.

El foro se inscribe en un contexto internacional en el que múltiples actores reclaman un compromiso institucional renovado frente a los cambios sociales, sanitarios y demográficos que afectan a la crianza. Según remarcó la OMS, el enfoque en los primeros años de vida y la implicación de los sistemas públicos de salud, educación y protección social son determinantes para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los niños.

A lo largo de la programación, los temas de inclusión, equidad y prevención de la violencia estructuran los debates entre los más de 30 países participantes. Especialistas en políticas públicas, desarrollo humano y salud pública revisan datos recientes sobre la eficacia de intervenciones en apoyo a progenitores, la relevancia del acompañamiento profesional y la articulación entre organismos internacionales y gobiernos locales para alcanzar mayores niveles de impacto, según documentó UNICEF.

Las sesiones concluyen este viernes con una revisión de propuestas y alianzas para mantener la cooperación internacional y el seguimiento de los compromisos asumidos en el Foro. De acuerdo a lo expuesto por los organizadores en la información publicada, el principal objetivo reside en fortalecer redes globales de cuidado para la infancia y garantizar que la inversión pública y privada en programas de apoyo a la crianza se consolide como prioridad en la agenda internacional de derechos humanos.

