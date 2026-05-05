Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 may (15.00 GMT)

Madrid, 05 may (EFE).-

Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)(directo)

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que la operación para asistir el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz es "defensiva", temporal y no busca un enfrentamiento con Irán, aunque las tropas estadounidenses están preparadas ante cualquier amenaza de Teherán.

PUBLICIDAD

(vídeo)

Bogotá.- Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento de nueve de los 15 mineros que habían quedado atrapados el lunes por la explosión de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca (centro), mientras que los otros seis fueron rescatados con vida.

PUBLICIDAD

(vídeo)

Ereván.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó hoy que "un trato es un trato" al presidente de EE.UU., Donald Trump, que amenaza con imponer un arancel del 25 % a automóviles y camiones fabricados en la Unión Europea (UE).

PUBLICIDAD

(vídeo)

Ashkelón (Israel).- Un juez israelí prorrogó este martes seis días más la detención policial de los dos activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados por Israel, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abukeshek, para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarles por delitos de terrorismo.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Madrid.- Sally Issa, compañera del activista hispano-palestino Saïf Abukeshek, retenido en Israel junto al brasileño Thiago Ávila, llamó este martes a la ciudadanía a movilizarse para lograr la liberación de ambos miembros de la Flotilla Global Sumud apresados por la armada israelí en aguas internacionales.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Madrid.- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien fue miembro de la anterior Global Sumud Flotilla, acudió a un juzgado español para ratificar la denuncia contra el Gobierno de Israel por "crímenes de guerra y lesa humanidad" y hacer lo que en su opinión deberían hacer los países, especialmente los europeos: "pararle los pies a un Estado genocida y criminal".

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Leipzig (Alemania).- El centro de la ciudad de Leipzig, en el este alemán, lucía desangelado y afectado este martes, incluida la plaza del mercado, con el dispositivo policial aún presente en la zona del atropello múltiple intencionado que la víspera causó dos muertos y una veintena de heridos.

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Manama.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha viajado al golfo Pérsico por tercera vez desde finales de marzo y se ha reunido allí con el rey de Baréin, Hamad bin Isa al Jalifa, con el que ha abordado la situación de la región en el contexto de la guerra de Irán y ha hablado de firmar un acuerdo de cooperación en materia de drones y seguridad.

(foto)(vídeo)

Londres.- El rápido ascenso de formaciones populistas que desafían el poder establecido amenaza con poner fin a más de un siglo de bipartidismo en el Reino Unido, en el que el Partido Conservador y el Laborista se han ido alternando en el poder.

(foto)(vídeo)

Glasgow (R.Unido).- El Partido Nacional Escocés (SNP) afronta la recta final de la campaña como claro favorito para imponerse en las elecciones al Parlamento de Edimburgo del 7 de mayo, un resultado que volvería a situar en el centro del debate la posibilidad de un nuevo referéndum de independencia.

(foto)(vídeo)

Bucarest.- El Gobierno de Rumanía liderado por el conservador Ilie Bolojan ha caído tras aprobar el Parlamento una moción de censura impulsada por socialdemócratas y ultranacionalistas, lo que abre un periodo de incertidumbre y complejas negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo.

(foto)(vídeo)

Las Palmas de Gran Canaria (España).- España no se negará a asistir en Canarias al crucero neerlandés que ha sufrido un posible brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, porque lo considera su obligación humanitaria, porque hay españoles a bordo y porque los hospitales de las islas "están preparados".

(foto)(vídeo)

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes que está previsto que el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, causante de una enfermedad infecciosa grave, se dirija a las Islas Canarias, donde será acogido.

(vídeo)

Bruselas.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes que el buque en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, de donde es la empresa que opera el crucero.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La transmisión del hantavirus entre humanos es excepcional y no produce brotes, por lo que no es una enfermedad que deba "preocupar" a la población, según la especialista en enfermedades infecciosas del Hospital del Mar, Judith Villar.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles.- El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en la Conferencia Global del Instituto Milken, que se celebra en Los Ángeles y constituye uno de los foros más relevantes en el ámbito financiero y tecnológico global.

(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realiza un encuentro con estudiantes y miembros de la comunidad académica de la Universidad de la Libertad.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, lidera un evento de campaña en una universidad bogotana como parte de su "gira nacional" de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo

(foto)(vídeo)

Santiago.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, recibe en La Moneda a la senadora argentina Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Javier Milei, uno de los grandes aliados del mandatario ultraderechista.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de la que aún no se conoce agenda o temas a tratar.

(vídeo)

Bruselas.- Los Estados miembro de la Unión Europea (UE) llegaron este martes a un acuerdo para dar más acceso a la Fiscalía Europea y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a los datos del IVA con el fin de luchar contra el fraude en este impuesto, que cada año priva a las arcas comunitarias de 130.000 millones de euros en recaudación.

(foto)(vídeo)

Adís Abeba.- Miles de ciudadanos etíopes se congregaron este martes en Adís Abeba para conmemorar el 85 aniversario de la Victoria de los Patriotas Etíopes contra la Italia fascista, que ocupó el país entre 1935 y 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

(foto)(vídeo)

Venecia (Italia).- Un migrante de 25 años, al parecer procedente del norte de África, fue encontrado este martes ahogado tras haber caído al canal en la zona de Campo San Polo de Venecia, informan los medios locales.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El Gobierno de Tailandia aprobó este martes un decreto de emergencia que autoriza al Ministerio de Finanzas a obtener préstamos por unos 12.000 millones de dólares para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Maribel, Rim, Soledad, Kashief... son algunos de los voluntarios que dedican su tiempo a ayudar de forma altruista a los cientos de miles de personas que tratan de formalizar su solicitud para la regularización de migrantes con la que conseguir derechos básicos para continuar su vida en España.

(foto)(vídeo)

Chiapas (México).- Parteras mexicanas marchan en el sur del país en defensa de la partería tradicional, una práctica ancestral profundamente arraigada en comunidades indígenas y rurales.

(foto)(vídeo)

Madrid.- España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 playas galardonadas, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

(foto)(vídeo)

Oviedo (España).- Conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 a una candidatura "ejemplar", "con trayectoria y legado" cuya labor esté definida por la ecuanimidad en tiempos "tempestuosos" y sin la obligación de ir alternando ambas disciplinas es el objetivo que se han marcado al inicio de sus deliberaciones los miembros del jurado, que mañana harán público su fallo en Oviedo.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- En una industria dominada por éxitos de ventas y reproducciones de plataformas digitales, el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, defiende que los galardones más importantes de la música latina "no son un concurso de popularidad ni de ventas" sino de "excelencia musical".

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Con solo una película en su haber y una limitada experiencia, el colombiano Ubeimar Ríos ha conseguido una nominación a los Premios Platino por su labor en 'Un poeta', un reconocimiento inesperado que representa más un comienzo que una consolidación, como reconoce en una entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles.- Festejos del "Cinco de Mayo", conmemorado por la comunidad mexicana en EE.UU., que recuerda la victoria de México sobre las fuerzas francesas en la denominada Batalla de Puebla en 1862.

(foto)(vídeo)

Kiev.- El zoológico español Loro Parque entregó este martes redes especializadas para la construcción de un nuevo recinto al aire libre para aves recuperadas de zonas fronterizas de Ucrania. Con sede en Tenerife, Loro Parque proporciona los materiales para apoyar los esfuerzos de Ucrania por albergar fauna silvestre desplazada.

(foto)(vídeo)

Londres.- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró que el partido contra el Arsenal es "una oportunidad histórica" y que están "convencidos de ganar".

(foto)(vídeo)

Londres.- El Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes en el Emirates Stadium de Londres en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, partido al que llegan tras el empate 1-1 del primer partido en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital de españa de la pasada semana.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participa en un foro organizado por la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles para hablar sobre cómo el fútbol está impulsando la inversión, el desarrollo y las oportunidades a escala global.

(foto)(vídeo)

alm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.