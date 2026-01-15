AWS lanza su Nube Soberana Europea para cumplir los requisitos más estrictos de privacidad y soberanía de datos

El diseño de la Nube Soberana Europea de Amazon Web Services (AWS) contempla que la operación, el manejo de datos y la gestión técnica permanezcan dentro de territorio de la Unión Europea (UE), sin depender de infraestructuras externas ni de personal fuera de la región. Según informó Amazon Web Services a través de un comunicado y recogido por distintos medios, el despliegue de esta nube independiente comienza en Alemania, con miras a extenderse progresivamente a todos los Estados miembros. AWS introduce nuevas Zonas Locales Soberanas, inicialmente en Portugal, Bélgica y los Países Bajos, como parte de esta iniciativa dirigida a garantizar el cumplimiento de los más estrictos requisitos en materia de privacidad, residencia y seguridad de datos en Europa.

Tal como publicó AWS, esta arquitectura se encuentra respaldada por medidas técnicas y controles operativos que garantizan transparencia en la gestión de datos, junto a la condición de operar exclusivamente por residentes de la región. De acuerdo con la información, los clientes pueden elegir dónde almacenar sus datos y controlar aspectos relevantes como permisos, etiquetas de recursos y configuraciones, asegurando que toda la información, incluidos los metadatos, permanezca dentro de la UE. Esta autonomía operativa también cubre sistemas críticos como la gestión de identidad, facturación y monitoreo de uso. El medio asegura que, en caso de cualquier interrupción de las comunicaciones con el exterior, la infraestructura mantiene su funcionamiento de manera indefinida gracias a un diseño específico que otorga a los operadores europeos acceso independiente a una réplica del código fuente necesario para mantener los servicios.

AWS detalló además que esta Nube Soberana Europea incorpora el Sistema AWS Nitro, tecnología que establece un límite de seguridad física y lógica reforzado para proteger los datos de los clientes. Según lo comunicado, ni siquiera los empleados de AWS pueden acceder a estos datos. La compañía complementa estas garantías con servicios avanzados de cifrado, administración de claves y módulos de seguridad de hardware, permitiendo a los usuarios reforzar la protección de su información en todo momento. Asimismo, ha destacado su Marco de Referencia de Soberanía de la Nube (ESC-SRF), validado para asegurar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y de privacidad exigidos a sus clientes dentro del territorio europeo.

El medio también consigna que junto al despliegue de infraestructura, AWS ha desarrollado una estructura de gobernanza específica en Europa. Esto comprende la creación de una empresa matriz nueva y tres filiales ubicadas en Alemania, todas ellas constituidas con personal europeo y orientadas exclusivamente al interés de la Nube Soberana Europea. Adicionalmente, el consejo asesor que respalda la gobernanza incluye tres empleados de Amazon y dos miembros independientes, todos ellos ciudadanos de países europeos, quienes aportarán experiencia en materias de soberanía digital.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, María González Veracruz, declaró a AWS que esta medida se encuentra alineada con la estrategia de transformación digital del Gobierno, al considerar la gobernanza de los datos un elemento clave para lograr una inteligencia artificial fiable, productiva y ética, que respete los derechos de empresas y ciudadanos en el espacio digital.

En relación con capacidades, AWS reportó que la Nube Soberana Europea incorpora más de 90 servicios distribuidos en áreas como inteligencia artificial, computación, bases de datos, redes, seguridad y almacenamiento. Las nuevas Zonas Locales Soberanas permiten a los clientes ubicar sus datos y ejecutar aplicaciones en lugares geográficos concretos, una ventaja fundamental para organizaciones que requieren baja latencia o que deben asegurar la residencia de los datos acorde a normativas nacionales o sectoriales. Además, los usuarios podrán complementar el uso de las zonas locales con otras soluciones como AWS AI Factories y AWS Outposts, e incluso integrarlas en infraestructuras privadas propias.

El lanzamiento de esta nube independiente amplía el alcance de AWS a una diversidad de sectores, entre los que se encuentran gobiernos, entidades sanitarias, servicios financieros, defensa y aeroespacial, energía y telecomunicaciones. El medio detalló que múltiples organizaciones del sector público y empresas reguladas de toda Europa ya han elegido la Nube Soberana Europea de AWS como su proveedor de servicios en la nube. A esto se añaden alianzas con consultoras y tecnológicas como Accenture, Capgemini, Kyndryl y SAP, quienes acompañan la implementación de la solución en distintas industrias.

Stéphane Israël, director de AWS European Sovereign Cloud y soberanía digital, declaró a AWS que los clientes de la región buscan acceder a la gama completa de servicios de AWS conservando la capacidad de cumplir con sus estrictas exigencias de soberanía y privacidad. Según indicó, el hecho de construir una nube dedicada a Europa capacita a las organizaciones para innovar con solidez sin perder control sobre sus activos digitales, lo que resulta especialmente relevante en un contexto donde las normativas se enfocan con rigor en la protección de datos personales y empresariales.

El medio agregó que la ampliación de esta infraestructura representa una inversión en nuevas capacidades tecnológicas para la región, tanto en servicios de nube como en inteligencia artificial, con impacto en el crecimiento económico, la productividad y la innovación de Europa. AWS asegura que la infraestructura se ha construido sin comprometer el rendimiento habitual de la nube, lo que proporciona a los clientes europeos la misma potencia tecnológica que en otras regiones, junto a las garantías de soberanía y residencia local de los datos.