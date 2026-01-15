Ameriza cerca de San Diego (California) la tripulación que ha vuelto de la EEI por un problema de salud de un astronauta

Una vez completado el amerizaje cerca de la costa de San Diego, California, los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-11 han sido trasladados inmediatamente a un hospital de la zona a fin de ser sometidos a evaluaciones médicas detalladas. El procedimiento forma parte del protocolo activado después de que la NASA tomara la decisión de adelantar el regreso a la Tierra, motivada por un problema de salud identificado en uno de los astronautas, según informó la NASA a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con los datos publicados por la NASA, la nave Dragon de SpaceX amerizó a las 09:41 hora peninsular (08:41 UTC) frente a la costa californiana, después de que la agencia espacial monitoreara cuidadosamente la situación médica del integrante afectado de la tripulación. La NASA optó por el retorno anticipado con el objetivo de garantizar que los especialistas de la Tierra pudieran hacerse cargo del caso, dada la disponibilidad de recursos y equipos específicos en el entorno terrestre.

Tal como detalló el medio, la misión Crew-11 ocupaba la Estación Espacial Internacional (EEI), donde el astronauta enfermo residía y desempeñaba sus labores junto a sus compañeros. Aunque la agencia confirmó que el estado de salud general de la persona afectada se mantenía estable durante el monitoreo, no aportó detalles adicionales acerca de la identidad del miembro de la tripulación por motivos de privacidad médica, siguiendo sus protocolos habituales para este tipo de casos.

La decisión de devolver la misión Crew-11 se comunicó oficialmente el 8 de enero. Desde entonces, la NASA y SpaceX pusieron en marcha la preparación para la maniobra de regreso, coordinando con equipos de rescate y personal sanitario para recibir a los astronautas en el momento de amerizar. Una vez asegurada la nave Dragon y resguardados sus ocupantes, los procedimientos incluyeron exámenes médicos iniciales, seguidos por el traslado al centro hospitalario.

La NASA subrayó, según su declaración en la plataforma X, que utilizaría los recursos médicos terrestres para proporcionar la mejor atención posible al astronauta en cuestión y al resto de sus compañeros, incluyéndose un reconocimiento médico integral para descartar cualquier complicación derivada de la estancia prolongada en el ambiente de microgravedad y el propio incidente médico.

Según consignó la NASA, hasta el momento se mantuvo reserva sobre la naturaleza del problema de salud para proteger la confidencialidad del paciente, aunque insistió en que el regreso acelerado respondía exclusivamente a la necesidad de seguridad y bienestar de los miembros de la misión. El seguimiento clínico de los astronautas se lleva a cabo en conformidad con los protocolos habituales posteriores a viajes espaciales, complementado en esta ocasión con atención adicional motivada por la circunstancia particular.

La seguridad de las tripulaciones espaciales representa una prioridad para la agencia estadounidense, que indicó que, tras la evaluación médica, se valorarán los siguientes pasos para el astronauta afectado y se continuará el monitoreo del estado general de los cuatro integrantes. El regreso de la misión Crew-11 se ha producido de manera controlada y según los márgenes previstos para operativos especiales de evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional.

El incidente ha puesto de manifiesto la importancia de la monitorización constante de la salud de los ocupantes de la EEI, y la necesidad de planes de contingencia que permitan intervenir rápidamente y asegurar un retorno seguro cuando se detectan riesgos médicos. Tanto la NASA como SpaceX coordinaron la operativa a fin de minimizar el tiempo de respuesta ante la situación planteada durante la expedición.

El amerizaje exitoso de la nave Dragon enfatiza la capacidad de respuesta de las nuevas misiones tripuladas estadounidenses, facilitadas en esta ocasión por la proximidad de San Diego y la preparación previa de los equipos de rescate. La NASA explicó que, tras los exámenes médicos, se informará sobre la evolución de los tripulantes, preservando la confidencialidad y priorizando la recuperación completa de los afectados por el incidente durante la misión Crew-11.