Von der Leyen revela "contacto permanente" con Dinamarca y afirma que "Groenlandia puede contar" con la UE

Las inversiones de la Unión Europea en Groenlandia han aumentado desde hace más de un año. Así lo afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, según consignó la agencia Europa Press. Este incremento de recursos se ha reflejado en la decisión de abrir una oficina de la Unión Europea en Nuuk, la capital de Groenlandia, prevista para 2025. Von der Leyen explicó que esta iniciativa se inscribe en un contexto internacional marcado por tensiones por las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia.

La responsable del Ejecutivo comunitario detalló en una rueda de prensa desde Bruselas que mantiene un “contacto permanente” tanto con el Gobierno de Dinamarca como con representantes groenlandeses, una información recogida por Europa Press. El objetivo, según Von der Leyen, es conocer de primera mano las necesidades actuales de la región en un momento de especial sensibilidad política. En declaraciones públicas, subrayó: “Groenlandia puede contar con la Unión Europea”, y añadió que la población groenlandesa es plenamente consciente de este respaldo, ya que la UE lo acredita “con hechos y no solo con palabras”. Reiteró el compromiso europeo con el respeto a los deseos y la autonomía local, insistiendo en que solo los groenlandeses y los daneses pueden decidir el futuro de su territorio.

Von der Leyen puntualizó, siempre de acuerdo con Europa Press, que existe un canal de comunicación “constante” no solo con el Gobierno de Dinamarca, sino también directamente con Groenlandia. La apertura de la oficina en Nuuk en 2025 refuerza estos vínculos. La presidenta del Ejecutivo de la UE calificó el actual nivel de relación como una “muy buena conexión” entre las partes, lo que ha permitido reforzar el acompañamiento a la isla en temas de inversión y cooperación.

Al ser consultada sobre el posible respaldo de la Unión Europea a Groenlandia si Estados Unidos lanzara una operación militar en la isla, Von der Leyen respondió que no considera esa cuestión aplicable en este momento, según publicó Europa Press. No obstante, recordó que Groenlandia, aunque dotada de autonomía y vinculada políticamente a Dinamarca, forma parte de la OTAN. En ese sentido, señaló que la seguridad en la región ártica es uno de los aspectos esenciales para la Alianza Atlántica, cuyas actuaciones se rigen por el principio: “uno para todos, todos para uno”. Explicó que la OTAN sirve como mecanismo de integración para los diferentes intereses presentes en el Ártico y que tanto la seguridad en la región como sus desafíos resultan de interés prioritario para la Unión Europea.

Europa Press precisó que Von der Leyen puntualizó la existencia del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, el cual establece que si uno de los Estados miembros es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás deben asistirle y ayudarle con todos los medios a su alcance, de acuerdo al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, los “compromisos y la cooperación” deben respetar los que ya existen en el marco de la OTAN, considerados la base de la defensa colectiva de los Estados miembros del bloque.

El medio recordó que la única vez que se activó el artículo 42.7 fue en 2015, tras los atentados terroristas en la sala Bataclán de París, cuando Francia solicitó la ayuda de la Unión Europea. Hasta ahora, no se ha planteado una situación similar en Groenlandia, y persisten dudas legales sobre la aplicación de este artículo en el caso de una posible agresión a la isla, que, si bien autónoma y vinculada a Dinamarca, no integra formalmente la Unión Europea.

Von der Leyen insistió ante los medios, según recopiló Europa Press, en el respeto absoluto al principio de autodeterminación de la región y puso en valor la cooperación ya en marcha, así como el marco de relaciones internacionales y de seguridad que involucra tanto a la Unión Europea como a la OTAN en el Ártico, región actualmente en el foco de las potencias internacionales.