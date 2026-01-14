VÍDEO: 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, con una temperatura media de 14,97ºC, según Copernicus

El análisis presentado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) destaca que en 2025 la mitad de la superficie terrestre del planeta atravesó más días de lo habitual bajo un estrés térmico elevado, definido como una temperatura percibida de 32°C o superior. Esta situación dio lugar a condiciones propicias para que en regiones caracterizadas por sequedad y fuertes vientos se intensificaran incendios forestales de magnitud poco común, con repercusiones tanto en la atmósfera como en la salud pública. Según consignó el informe divulgado este miércoles, la acumulación de emisiones contaminantes resultante de estos incendios tuvo impactos significativos sobre la calidad del aire y el bienestar de las poblaciones afectadas.

En su reporte ‘Aspectos destacados del clima global’, el ECMWF, que gestiona el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS) en nombre de la Comisión Europea, informó que el año 2025 fue el tercer más cálido jamás registrado, con una temperatura media anual de 14,97°C. Esta cifra se ubicó solo 0,01°C por debajo de la de 2023 y 0,13°C por debajo de la de 2024, año que continúa encabezando la serie histórica. La media de 2025 superó en 0,59°C el promedio correspondiente al periodo comprendido entre 1991 y 2020, mientras que se mantuvo 0,13°C inferior respecto a 2024.

El medio Europa Press detalló que enero de 2025 fue el mes de enero más cálido medido a nivel global, y que marzo, abril y mayo también alcanzaron valores sin precedentes para esas épocas del año. A excepción de febrero y diciembre, todos los meses de 2025 superaron las temperaturas registradas en el mismo mes de cualquier año anterior a 2023. El informe remarca además que, si se compara con la era preindustrial (1850-1900), la temperatura media del aire durante 2025 excedió ese periodo en 1,47°C, ubicándose así como la segunda más alta de la serie.

De acuerdo con el ECMWF, distintos métodos sitúan el incremento actual del calentamiento global a largo plazo en aproximadamente 1,4°C por encima del nivel preindustrial. El organismo advierte que, de mantenerse la tendencia observada en los últimos años, el umbral de 1,5°C establecido en el Acuerdo de París podría alcanzarse hacia finales de esta década, anticipándose más de una década respecto a los plazos previamente estimados.

El informe describe que las condiciones extremas observadas en 2025 incluyeron propagación e incremento de incendios forestales especialmente intensos en América del Norte y en zonas de Europa, donde se registraron las mayores emisiones anuales totales provenientes de incendios de los últimos años. Europa Press reportó que estas emisiones influyeron en la degradación local y regional de la calidad del aire, lo que conllevó riesgos documentados para la salud de la población.

En cuanto a los océanos, el Informe de Copernicus apuntó que la temperatura superficial mundial del mar en 2025 llegó a los 20,73°C, ocupando la tercera posición de la serie tras los años 2024 y 2023. Además, el informe subrayó que la Antártida registró en 2025 su temperatura anual más alta desde que existen registros, mientras que el Ártico experimentó su segundo año más cálido de la historia.

En relación a la extensión del hielo marino, el texto del ECMWF especifica que en febrero de 2025 la cobertura combinada de ambos polos alcanzó el mínimo desde que se iniciaron las observaciones satelitales a finales de la década de 1970. En el Ártico, los meses de enero, febrero, marzo y diciembre reflejaron la extensión de hielo más reducida hasta la fecha para esas épocas, mientras que en junio y octubre se observó la segunda extensión más baja. Por otra parte, febrero y septiembre marcaron respectivamente el cuarto y el tercer peor dato anual para los mínimos y máximos de hielo ártico.

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas especificó que en la última secuencia de tres años —2023, 2024 y 2025— las temperaturas globales medias superaron en promedio los 1,5°C respecto al periodo preindustrial, un hecho inédito en los registros. Según el análisis publicado por Europa Press, esta situación obedece a la acumulación sostenida de gases de efecto invernadero en la atmósfera, así como a una serie de condiciones que favorecieron temperaturas inusualmente elevadas en la superficie marina, entre las que destacan un episodio de El Niño y factores de variabilidad oceánica. El informe señala que dichas anomalías en los océanos están asociadas a cambios inducidos por el cambio climático, sumándose a efectos ocasionados por las variaciones en aerosoles, nubes bajas y en la circulación atmosférica global.

El reporte atribuye la mayor parte de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera a las emisiones continuas originadas por la actividad humana, junto con una disminución en la capacidad de los sumideros naturales para absorber dióxido de carbono. Esta situación, combinada con episodios meteorológicos y oceanográficos, ha intensificado el aumento de temperatura global, de acuerdo con la información divulgada por ECMWF.

Laurence Rouil, directora del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus en el ECMWF, afirmó que los datos correspondientes a 2025 evidencian que la influencia de la actividad humana sigue siendo el principal elemento detrás del incremento de temperaturas registradas en todo el planeta. Añadió que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se ha incrementado persistentemente en la última década. Rouil insistió que "seguiremos realizando un seguimiento de los gases de efecto invernadero, los aerosoles y otros indicadores atmosféricos para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a comprender los riesgos de continuar con las emisiones y a responder de manera eficaz, reforzando las sinergias entre las políticas de calidad del aire y las políticas climáticas. La atmósfera nos está enviando un mensaje y debemos escucharlo", según publicó Europa Press.

El documento del ECMWF subraya la importancia de observar y analizar estos cambios para orientar políticas que enfrenten de manera coordinada tanto los riesgos para la salud como los desafíos medioambientales derivados del calentamiento global.