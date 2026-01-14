Unos 200 especialistas de 15 países se reunirán en Palencia en un seminario sobre arquitectura y construcción con tierra

Cerca de 200 especialistas llegados de 15 países participarán en Palencia en la vigésimo tercera edición del Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra (Siacot).

La provincia será una de las dos sedes, junto a Huesca, de una cita que se celebrará entre el 8 y el 12 de mayo, tal y como han adelantado los organizadores de este foro en su presentación.

El Siacot reúne desde hace más de dos décadas, a científicos, expertos, técnicos y otros profesionales vinculados con la arquitectura y la construcción con tierra en un evento que es, al mismo tiempo, un espacio formativo y un encuentro académico en el que se presentan investigaciones científicas y proyectos, así como los principales avances sobre las aportaciones de este tipo de arquitectura.

En su vigésimo tercera edición, el Siacot celebrará los 20 años de la creación de la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra Proterra y regresa a España, tras haber pasado por varias ciudades latinoamericanas como Bogotá, La Paz, Trinidad, Asunción, San Salvador o Valparaíso.

El encuentro tendrá un formato de doble sede en dos territorios rurales en los que la arquitectura en tierra cuenta con un importante legado y en los que, desde hace años, se han puesto en marcha proyectos contemporáneos que tienen en la tierra su materia prima y su elemento más destacado, tal y como ha destacado sus promotores.

Talleres, exposiciones, mesas de debate y la presentación de comunicaciones científicas vertebrarán la programación de un encuentro impulsado por la Red Iberoamericana Proterra y la Asociación 'Made in Tierra Spain'.

El Siacot 2026 cuenta con el apoyo de la Diputación de Palencia y el Colegio de Arquitectos de León, así como con la colaboración de la Diputación de Huesca, Rilem (Intenational Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems & Structures), los ayuntamientos de Ayerbe y Paredes de Nava, la Demarcación de Huesca del Colegio de Arquitectos de Aragón y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (UVA).

La organización ya ha recibido 281 propuestas de trabajos llegadas de 30 países y enmarcadas en cuatro temáticas: Materiales, técnicas y sistemas constructivos; Registros, análisis e interpretaciones, sitios arqueológicos, lugares y paisajes, históricos y actuales; Arquitectura, diseño, construcción y conservación y Formación, difusión, legislación y vinculación tecnológica.

DOS SEDES

La programación del seminario se dividirá entre las dos sedes. Las dos primeras jornadas, 8 y 9 de mayo, tendrán como escenario el municipio oscense de Ayerbe.

El domingo 10 de mayo los inscritos viajarán hasta Palencia en una ruta patrimonial que incluirá varias visitas en lugares representativos de la arquitectura en tierra de Aragón y Castilla y León. Ya los días 11 y 12 de mayo, el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava acogerá el programa de ponencias, mesas de debate, exposiciones y actividades paralelas.

La programación se extenderá, además, a otros municipios de la provincia donde los inscritos tendrán la oportunidad de conocer los conjuntos de palomares de Tierra de Campos, la arquitectura tradicional o las bodegas, además de otros lugares emblemáticos. El periodo de inscripciones para el seminario estará abierto el 15 de marzo.