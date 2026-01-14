Las peñas del Racing de Santander denunciarán a los integrantes que revendan su entrada de octavos

La posibilidad de que los abonados pierdan su acceso al estadio por la reventa de entradas para el partido entre el Racing de Santander y el FC Barcelona por la Copa del Rey ha motivado el endurecimiento del control por parte de los colectivos vinculados al club. Según informó la Asociación de Peñas Racinguistas (APR), cualquier socio detectado realizando operaciones de reventa afrontará una denuncia directa ante la institución, con la consiguiente apertura de un expediente sancionador que podría traducirse en la pérdida de la condición de abonado.

La APR, desde su cuenta oficial en la red social X, indicó que tiene pruebas de que algunos integrantes han incurrido en la reventa de boletos para el partido de octavos de final de la Copa del Rey, que está programado para este jueves a las 21:00 entre el Racing de Santander y el FC Barcelona. El medio detalló que la APR decidió advertir públicamente a los abonados que tales prácticas tienen consecuencias graves: “La denuncia podría significar la apertura de un expediente sancionador que puede acabar con la pérdida de su condición de abonado”. Según consignó la organización, la vigilancia sobre las entradas ligadas a las peñas se ha vuelto más estricta tras recibir denuncias y advertencias a través de redes sociales, donde algunos usuarios alertaron sobre ofertas irregulares.

La Gradona de los Malditos, situada en el fondo norte del estadio El Sardinero, también lanzó un mensaje claro en sus canales de comunicación, confirmando que manejan información relacionada con la reventa de entradas por parte de sus propios socios para este encuentro ante el Barcelona. Conforme reportó el mismo colectivo, cualquier integrante que sea descubierto participando en la reventa enfrentará consecuencias inmediatas: “Si nos enteramos de alguno será inmediatamente denunciado por reventa y expulsado de la grada”, según el comunicado difundido por La Gradona y citado por el medio.

El grupo extendió sus advertencias a cuestiones de comportamiento vinculadas a la identidad del club en el graderío, dejando constancia de que todo aquel espectador que asista con algún distintivo de un equipo distinto al Racing de Santander, que festeje goles o acciones a favor del equipo rival, o que anime al FC Barcelona, será retirado inmediatamente de la grada. “En La Gradona hay unas normas y hay que cumplirlas. Solo se anima al Racing y solo se viste del Racing, si no va a ser así, esta grada no es tu sitio”, concluyó el grupo en su pronunciamiento.

Tal como publicó la APR, la postura frente a la reventa de boletos responde tanto a la normativa interna del club como a la voluntad de defender el ambiente de apoyo al Racing en un partido de gran expectación. Las peñas reiteraron que la identificación y denuncia de estos casos será rigurosa. La APR instó a los abonados a atenerse a las reglas para evitar sanciones, recordando que los boletos asignados a los peñistas no pueden comercializarse bajo ningún concepto, especialmente en el contexto de un encuentro que concentra altas expectativas.

El medio reportó que la atención hacia estos controles se intensificó luego de presentar denuncias en redes sociales, donde seguidores manifestaron su preocupación por la circulación de entradas a precios superiores a los oficiales. Las asociaciones de aficionados destacaron que cualquier intento de lucrar con el acceso a la grada para este partido no solo atenta contra el reglamento, sino que rompe la cohesión entre la afición y el club, especialmente en una cita tan relevante para la afición racinguista.

En cuanto a la vigilancia dentro del estadio, La Gradona enfatizó en su comunicado que las medidas no se limitan a la sanción por reventa. Establecieron que la uniformidad en el ánimo y la identificación visual con los colores del Racing en esa zona del campo constituye una norma ineludible para quienes ocupen los asientos de la grada. Ante este escenario, tanto la APR como la Gradona subrayaron que quienes sean sorprendidos en reventa o incumplimiento de las reglas aportarán la identidad y datos necesarios a las autoridades del club para materializar las denuncias.

El medio detalló que la postura inflexible de los colectivos racinguistas busca preservar el ambiente exclusivo y de apoyo permanente en un partido considerado vital por su trascendencia en la competición. Las agrupaciones consignaron que estas decisiones ya habían sido advertidas a los socios con anterioridad y que el refuerzo de los mensajes responde a la proximidad del encuentro ante el Barcelona, donde la demanda extraordinaria de entradas elevó la vigilancia y el monitoreo de movimientos inusuales de boletos dentro y fuera del entorno peñista.

En el cierre de sus comunicados, las agrupaciones racinguistas reiteraron que los boletos solo pueden utilizarse de acuerdo a las normas internas y que cualquier violación supondrá la expulsión o la apertura de procedimientos disciplinarios de manera inmediata. Según informaron las peñas y La Gradona mediante sus mensajes públicos, la protección de los intereses del Racing y el mantenimiento de la identidad propia en partidos de máxima relevancia constituye la prioridad durante la disputa de la Copa del Rey.