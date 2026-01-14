Agencias

El Plan de Cooperación al Desarrollo regional 2026 permitirá trabajar en proyectos de Honduras o Senegal

El Consejo de Gobierno madrileño ha aprobado destinar 4,8 millones de euros al nuevo programa internacional dirigido a impulsar educación, salud y crecimiento económico en países de Hispanoamérica y África, con participación de universidades y organizaciones sociales

La inversión aprobada permitirá que organizaciones sociales, en colaboración con universidades y entidades privadas, impulsen diversas acciones en países de Hispanoamérica y África, extendiéndose también a zonas donde existan campos de refugiados o poblaciones desplazadas. Según informó la Comunidad de Madrid este miércoles, el Consejo de Gobierno dio luz verde a una partida de 4,8 millones de euros que financiará el nuevo Plan de Cooperación para el Desarrollo de 2026. Esta iniciativa tendrá alcance en regiones como Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Marruecos, Senegal y Níger, y no descarta la intervención en otros territorios cuando las circunstancias exijan respuestas inmediatas de acción humanitaria.

El programa, detalló el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se gestionará mediante una convocatoria pública de subvenciones y centrará sus esfuerzos en reforzar la educación, mejorar los sistemas de salud y fomentar el crecimiento económico. Tal como recogió el medio de la Comunidad de Madrid, la ejecución de los proyectos requerirá la coordinación con distintas administraciones públicas, entre ellas entidades locales, otras Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, además de contar con la implicación de universidades y entidades privadas.

De acuerdo con la información publicada, el Plan General de Cooperación para el Desarrollo 2025/28, al que se vincula este programa, busca fortalecer las capacidades de las personas y promover el crecimiento sostenible en los países de destino. La estrategia prioriza reducir las causas estructurales de la pobreza y las desigualdades a través de intervenciones integrales en educación, salud, promoción del desarrollo económico y fortalecimiento institucional. Además, mantiene el objetivo de incidir en la mejora de la calidad educativa y el acceso a la misma, ampliar la cobertura de los servicios de salud y apoyar la innovación y el emprendimiento.

El medio regional detalló que el plan también colocará el énfasis en el mantenimiento de la paz y en paliar las consecuencias derivadas de los conflictos armados en las zonas con mayor vulnerabilidad. Entre las prioridades igualmente se encuentran la promoción y protección de los derechos humanos, así como el avance en el ámbito de la seguridad alimentaria a través de diversas iniciativas que buscan no solo mitigar el hambre, sino también mejorar la calidad y la disponibilidad de los alimentos.

La Comunidad de Madrid subrayó que el alcance de la cooperación podrá adaptarse en función de las necesidades, de modo que la ayuda se dirija hacia aquellos lugares donde la población se vea afectada por crisis humanitarias o desplazamientos forzados. El diseño del Plan, resaltó el consejero García Martín según la información difundida, coloca en el centro el fortalecimiento institucional y la colaboración con actores sociales, tanto públicos como privados, para garantizar la eficacia de las actuaciones y la sostenibilidad de los proyectos más allá de los plazos de ejecución iniciales.

Además, la convocatoria de subvenciones introducirá criterios que privilegian la coordinación interinstitucional, de modo que los recursos se apliquen en proyectos que busquen impactos tangibles sobre el terreno. El plan contempla así medidas para evaluar su desarrollo, seguimiento y cumplimiento, así como mecanismos para adaptarse ante eventuales emergencias humanitarias en los países receptores de la ayuda.

Finalmente, la inversión de 4,8 millones de euros representará una de las mayores aportaciones regionales en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el periodo contemplado, según consignó la Comunidad de Madrid, ampliando el campo de acción con especial atención a la educación, la salud, la economía y la protección de derechos en contextos de especial vulnerabilidad y emergencia social.

