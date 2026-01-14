El Kern Pharma se presenta esta temporada con una plantilla "sólida" que sueña "con otro triunfo en LaVuelta"

El trabajo de formación a través de la cantera se consolidó aún más esta temporada en el equipo Kern Pharma, que incorporó a cuatro ciclistas provenientes de su filial ‘Finisher’: Iker Gómez, César Pérez, Unai Ramos y Ho Yen Yi. Junto a estos jóvenes deportistas, el conjunto navarro también sumó a José María Martín, procedente del Extremadura-Pebetero, quien destacó previamente en la categoría amateur. Este refuerzo, sumado a la continuidad de la apuesta por talento emergente, da forma a una plantilla de 21 corredores que ha fijado como uno de sus principales retos un nuevo triunfo en la próxima edición de La Vuelta a España, según reportó la agencia Europa Press.

Según detalló Europa Press, el mánager general del Kern Pharma, Juanjo Oroz, subrayó el propósito del equipo de enfrentar un calendario que combina participaciones en pruebas donde pueden aspirar a la victoria con otras en las que compiten con las mejores escuadras del ciclismo internacional. Oroz remarcó que la programación de carreras está diseñada atendiendo a la exigencia permanente de puntos característica del ciclismo actual, sin dejar de lado los valores que identifican al proyecto navarro.

El equipo, que inicia en las próximas semanas su séptima temporada como formación profesional en la categoría UCI ProTeam, incorporó cinco nuevos integrantes. Esta renovación refuerza la estructura de la escuadra, que mantiene como principio la formación desde la base, en consonancia con la filosofía que inspira a Kern Pharma desde su fundación, tal como explicó Oroz al medio Europa Press.

La estructura del Kern Pharma para esta temporada combina la experiencia de ciclistas consolidados y la proyección de nuevas promesas. Figuras como Urko Berrade y Diego Uriarte, autores de recientes actuaciones destacadas, forman parte del núcleo sólido del equipo. A ellos se suman corredores experimentados como Marc Brustenga, Iván Cobo, Iñigo Elosegui, Unai Iribar, Ibon Ruiz, Iván Sosa y Antonio Soto, así como jóvenes con potencial reconocido, entre ellos Mats Wenzel. El grupo lo completan deportistas como Ibai Azanza, Hugo Aznar, Pablo Carrascosa, Nil Gimeno, Jorge Gutiérrez y Mikel Retegi; todos forman parte de un proceso de crecimiento sostenido desde las categorías inferiores.

Juanjo Oroz afirmó a Europa Press que la “fuerza del colectivo” continuará siendo uno de los valores centrales del equipo, y destacó la importancia de los logros más recientes y la progresión constante de la plantilla. En su análisis, el mánager resaltó la capacidad del grupo para aspirar a los objetivos más altos —especialmente en La Vuelta a España— y manifestó su confianza en que varios de los ciclistas más jóvenes protagonizarán actuaciones destacadas en los próximos años, mirando hacia el 2026 como un año clave para esta nueva generación.

Finalmente, el mánager del Kern Pharma señaló la relevancia de la cantera y la labor continuada de la formación deportiva a través de la escuadra Finisher, contexto del que emergen varios de los actuales integrantes del equipo profesional. Esta estrategia constituye, en palabras de Oroz recogidas por Europa Press, el fundamento y el sentido de la identidad del proyecto, con una visión centrada en el desarrollo y el crecimiento sostenido dentro del pelotón internacional.