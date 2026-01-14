Crónica del Albacete - Real Madrid, 3-2

Jefte Betancor selló el pase del Albacete a los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE con un tanto en el minuto 94, una acción que resultó decisiva para agravar la crisis deportiva en el Real Madrid, bajo la reciente dirección técnica de Álvaro Arbeloa. Según publicó el medio de comunicación de referencia, el conjunto manchego logró una victoria significativa (3-2) en el estadio Carlos Belmonte frente a un Real Madrid que acumuló su segunda eliminación en apenas tres días y que, tras la reciente salida de Xabi Alonso, mostró numerosas dificultades en el debut de su nuevo entrenador.

El Real Madrid venía de perder la Supercopa de España ante el FC Barcelona pocas jornadas antes, lo que precipitó el relevo en el banquillo y provocó la llegada de Arbeloa, quien optó por dar minutos tanto a canteranos como a jugadores menos habituales. Tal como consignó el medio citado, la decisión técnica de rotar piezas y dosificar esfuerzos no surtió efecto, ya que el equipo blanco se vio superado por un Albacete impulsado por la fe y el despliegue defensivo, además de mostrarse letal en tres oportunidades ante la meta defendida por Lunin.

La crónica elaborada por los medios detalló que el encuentro se vio marcado en los compases iniciales por la niebla, que dificultó la visibilidad durante los primeros veinte minutos. A pesar de un inicio prometedor encabezado por jugadores jóvenes como Arda Güler, Jorge Cestero y Franco Mastantuono, el Real Madrid no consiguió mantener la dinámica ofensiva. Según reportó el medio mencionado, la banda zurda apenas contó con la participación de Vinícius y el conjunto blanco acusó falta de velocidad y de desborde en el uno contra uno, mientras que los centros al área fueron bien defendidos por la retaguardia local.

En la primera mitad, las acciones a balón parado cobraron especial relevancia. El Albacete se adelantó en el minuto 42 mediante un gol de Javi Villar, quien, salido de la cantera madridista, remató de cabeza en un saque de esquina. Poco después, Franco Mastantuono igualó para el Madrid, también tras un córner y con polémica incluida, ya que la plantilla local protestó que la jugada ocurrió con el tiempo cumplido. El equipo local mostró constantes aproximaciones con Lazo, Loren Aguado y Dani Bernabéu, y ganó solidez al asentarse en el terreno de juego.

Durante la segunda parte, el técnico del Albacete, Alberto González, fortaleció el equipo con cambios que mantuvieron la presión sobre el centro del campo de los visitantes. Incluso los relevos en el Madrid, incorporando a David Alaba y Eduardo Camavinga, no alteraron la previsible ofensiva merengue, de acuerdo con la información consignada por los medios. Gonzalo dispuso de una situación clara de cabeza, sin marca, que no pudo convertir.

La respuesta del cuadro albaceteño no tardó, generando una doble ocasión antes de que Betancor aprovechase dos errores defensivos en cadena de la defensa madridista y pusiera el 2-1 en el minuto 82. A partir de ese momento, el Madrid se volcó al ataque y propició el regreso de Carvajal y el debut de nuevos canteranos como solución de emergencia. La insistencia visitante obtuvo premio con el segundo empate, obra de Gonzalo García en el minuto 91 tras un saque de esquina, lo que congeló el ambiente en el estadio ante la posibilidad de una remontada épica.

Sin embargo, en el minuto 94, Betancor se encontró con un Madrid desordenado y, con una definición precisa, batió a Lunin y sentenció el marcador. Esta acción selló el triunfo para el equipo manchego, eliminando al Real Madrid de la competición y sumando una victoria inédita frente al conjunto blanco en la historia copera, según detalló el medio. Los locales celebraron un pase que les lleva a los cuartos de final, mientras que el Real Madrid afronta una crisis interna tras perder dos títulos en menos de una semana.

El partido contó además con sanciones disciplinarias: Betancor y Rodríguez, por parte del Albacete, fueron amonestados en los minutos finales, al igual que Huijsen y Asencio de la plantilla madrileña, según la ficha oficial del partido consagrada por los medios. El encuentro en el estadio Carlos Belmonte finalizó con parciales de 1-1 al descanso, y una segunda mitad en la que los locales supieron golpear en los momentos determinantes del choque.

En cuanto a las alineaciones, el Albacete formó de inicio con Lizoain; Aguado, Javi Moreno, Neva, Dani Bernabéu; Meléndez, Pacheco, Javi Villar, Capi, Lazo y Escriche, con cambios estratégicos durante la segunda parte que incluyeron a Jogo, Sánchez, Rodríguez, Agus Medina y Betancor. Por el Real Madrid, Lunin inició bajo palos, junto a David Jiménez, Asencio, Huijsen, Fran García; Cestero, Güler, Valverde; Mastantuono, Vinícius y Gonzalo. Durante el segundo tiempo ingresaron Carvajal, Alaba, Camavinga, Manuel Ángel y Palacios.

Los goles se distribuyeron así: Villar anotó el primero en el minuto 42, Mastantuono empató antes del descanso en el tiempo añadido, Betancor puso el 2-1 pasados los ochenta minutos, Gonzalo igualó en el 91 y Betancor sentenció el partido en el 94. La dirección arbitral corrió a cargo de García Verdura, del Comité de Cataluña, responsable de las tarjetas mostradas en el tramo final del encuentro.

Este resultado deja al Albacete como uno de los protagonistas sorpresivos de la Copa del Rey MAPFRE y coloca bajo presión a Álvaro Arbeloa y a la directiva del Real Madrid, que vio cómo la apuesta por las rotaciones y la juventud de la cantera no resultó suficiente ante el empuje de un rival de Segunda División. Tal como subrayó la cobertura del medio, la derrota representa un nuevo episodio adverso en el proceso de reconstrucción del conjunto blanco esta temporada.