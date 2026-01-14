(AMP) China cerró 2025 con un superávit comercial récord de 1,02 billones, a pesar de los aranceles de Trump

La fortaleza de las exportaciones chinas hacia la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) compensó la caída significativa de los intercambios con Estados Unidos, una situación generada por las actuales políticas arancelarias y las tensiones diplomáticas entre ambas potencias. Al cierre de 2025, China registró un superávit comercial récord de 1,189 billones de dólares —equivalentes a 1,02 billones de euros—, cifra que supuso un crecimiento del 19,8% comparado con el resultado obtenido en 2024, según publicó la Administración General de Aduanas de China y fue recogido por Financial Times.

Este resultado marca la primera vez en que el superávit comercial del país supera el billón de dólares, en un contexto caracterizado por el endurecimiento de las disputas comerciales globales y la imposición de gravámenes adicionales, especialmente los implementados desde Washington durante la administración Trump y las contramedidas tomadas por Pekín. Según reportó Financial Times, en 2025 el volumen total de exportaciones chinas alcanzó los 3,77 billones de dólares (3,23 billones de euros), experimentando un aumento del 3,2% en comparación con el año anterior. Las importaciones, en tanto, se mantuvieron estables, alcanzando los 2,58 billones de dólares (2,21 billones de euros).

El mes de diciembre de 2025 reflejó especialmente esta tendencia al crecimiento del superávit, con ventas al exterior por 357.780 millones de dólares (306.907 millones de euros), cifra superior en 6,6% respecto a diciembre de 2024. En tanto, las compras chinas del extranjero sumaron 243.640 millones de dólares (208.996 millones de euros), un incremento de 5,7% en relación con el mismo período del año anterior. Como resultado, el saldo comercial positivo mensual fue de 114.140 millones de dólares (97.910 millones de euros).

De acuerdo con Financial Times, las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos experimentaron una contracción notoria: el volumen de exportaciones hacia territorio estadounidense se redujo un 20% anual, situándose en 420.050 millones de dólares (360.322 millones de euros), al mismo tiempo que las importaciones de productos estadounidenses descendieron un 14,6%, sumando 139.697 millones de dólares (119.833 millones de euros). Estos cambios llevaron a que el peso de las exportaciones hacia Estados Unidos dentro del comercio total de China bajara al 11,1%, mientras que en 2024 había representado el 14,5%. La información consignada por la Administración General de Aduanas y citada por Financial Times destaca que, a pesar del descenso en las cifras con su socio transatlántico, China fortaleció la relación con otras economías del mundo.

En lo referente a la Unión Europea, las ventas de productos chinos subieron un 8,4% durante 2025, totalizando 559.949 millones de dólares (480.329 millones de euros). Las importaciones desde los países miembros de la Unión Europea mostraron una leve disminución del 0,4%, al ubicarse en 268.169 millones de dólares (230.038 millones de euros). Respecto a los países miembros de la ASEAN, el incremento de las exportaciones alcanzó el 13,4% hasta los 665.215 millones de dólares (570.627 millones de euros), mientras que las compras a estas naciones cayeron 1,6% situándose en 389.431 millones de dólares (334.057 millones de euros).

Wang Jun, viceministro de la Administración General de Aduanas de China, ofreció declaraciones al Financial Times en las cuales señaló que "algunos países politizan los asuntos económicos y comerciales, utilizando diversos pretextos para restringir las exportaciones de productos de alta tecnología a China; de lo contrario, importaríamos más", haciendo alusión a las trabas comerciales establecidas principalmente por Estados Unidos. Estas restricciones, según lo indican diversas fuentes recogidas por el medio, influyeron directamente en la ampliación del superávit comercial chino, puesto que la reducción de importaciones de tecnología de alto valor agregó volumen al resultado positivo.

La visión de los expertos también estuvo presente en la cobertura de Financial Times. Lynn Song, economista jefe para China en ING Economics, explicó que el saldo positivo registrado en la balanza comercial de 2025 "habría sido equivalente al de una de las 20 principales economías mundiales en 2024" y sostuvo que la demanda global de productos chinos fue un impulsor clave del crecimiento económico del país durante el pasado año. Song agregó que estos resultados contribuyeron a que China se mantuviera encaminada hacia la meta de expansión económica de alrededor del 5% establecida por Pekín.

No obstante, Song matizó el análisis y se refirió a la sostenibilidad de esta tendencia a futuro, afirmando que existe una tendencia creciente hacia el proteccionismo en el comercio internacional, que limita las oportunidades de expansión de las compañías chinas fuera de su territorio. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por el Financial Times, los aranceles estadounidenses redujeron las exportaciones de China a ese mercado, impacto que fue temporalmente compensado por una mayor demanda de otras regiones del mundo. No obstante, varios países han iniciado procesos de incremento de aranceles o han manifestado su intención de restringir las importaciones chinas, como es el caso de México y, en el escenario europeo, con la amenaza de la Unión Europea de adoptar medidas similares.

En respuesta a este panorama, Song subrayó para Financial Times que el gobierno chino ha comenzado a centrar sus esfuerzos en desarrollar la demanda interna como fórmula para sostener la expansión futura. El proceso, según indicó, requerirá tiempo para que los resultados sean visibles, ya que los cambios estructurales en la economía doméstica demandan ajustes significativos.

La información publicada por Financial Times detalla que el desempeño comercial de China en 2025 fue favorecido por la competitividad de sus empresas en el mercado global y por la capacidad del país para reorientar sus alianzas comerciales hacia socios alternativos en contextos de tensión. El sobrecumplimiento de las metas de exportaciones a economías como la Unión Europea y la ASEAN evidenció la capacidad de adaptación del aparato exportador chino frente a las restricciones impuestas por Estados Unidos.

El reporte también menciona que, mientras el crecimiento de las exportaciones ha servido como pilar del dinamismo económico en China, la consolidación de mercados internos constituye el desafío más relevante para el mediano y largo plazo. Tanto autoridades como analistas indican que la transición hacia una economía menos dependiente del comercio exterior y basada en el consumo local será clave en los próximos ejercicios, mientras el entorno global se muestra propenso a nuevas restricciones y barreras comerciales.

Las cifras del comercio exterior difundidas por la Administración General de Aduanas y recogidas por Financial Times revelan una transformación en la configuración de los socios comerciales prioritarios para China. A medida que el peso de Washington disminuye dentro del total de ventas al extranjero, aumenta la participación de las regiones asiáticas y europeas, lo que supone una diversificación estratégica ante la volatilidad de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Expertos como Song recalcan, según Financial Times, que el peso logrado por el comercio exterior no exime a Pekín de las dificultades asociadas a la transición económica interna, la cual será central para mantener tasas de crecimiento estables en el futuro inmediato.