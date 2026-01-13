VÍDEO: Butragueño: "Xabi Alonso cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa para el Real Madrid"

Durante la presentación de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid, Emilio Butragueño tomó un momento para resaltar la relación que Xabi Alonso mantiene con el club y con toda su afición. Según detalló Europa Press, Butragueño subrayó que la figura de Alonso sigue contando con la simpatía y el respeto de todos los que integran la institución, debido a lo que representa para el conjunto blanco, y anunció oficialmente la salida de Alonso, señalando que la decisión se adoptó por acuerdo mutuo.

Tal como publicó Europa Press, Butragueño, en calidad de director de Relaciones Institucionales, pronunció estas palabras al inicio de la primera comparecencia pública de Arbeloa tras asumir el cargo de entrenador principal. El exfutbolista reafirmó que Alonso “cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa su figura para el Real Madrid. Él es una leyenda de nuestro club y un gran ejemplo de los valores del Real Madrid”, manifestó en directo, aludiendo a la trascendencia de Alonso dentro de la historia reciente del club.

Europa Press consignó que Butragueño también se dirigió directamente a Xabi Alonso para agradecer la “dedicación y compromiso” ofrecidos durante el tiempo que se mantuvo como entrenador. Extendió estos buenos deseos tanto a Alonso como a su familia y equipo técnico, enfatizando el deseo de que puedan encontrar logros destacables en el futuro lejos del club.

En cuanto a la llegada de Arbeloa al banquillo merengue, el medio Europa Press destacó que Butragueño expresó su confianza en el conocimiento que posee el nuevo entrenador sobre las exigencias y valores que caracterizan a la entidad madridista. “Sabes que somos una gran familia y, por lo tanto, los jugadores, nuestros aficionados, te deseamos todo lo mejor y al igual que como jugador conseguiste muchos éxitos en el Real Madrid y en la selección española, confiamos en que ahora también los consigas como entrenador del primer equipo”, puntualizó el representante institucional. Estas palabras estuvieron dirigidas a reforzar el apoyo y respaldo a Arbeloa en esta nueva etapa profesional.

El nombramiento de Arbeloa al frente del primer equipo se produce luego de la salida acordada entre el club y Xabi Alonso, una decisión que, según enfatizó Butragueño, ha sido el fruto de la concordancia entre las partes involucradas. Con este cambio, el club confía en la continuidad de los valores y la cultura deportiva que representa el Real Madrid, entregando a Arbeloa la responsabilidad de mantener la línea de éxitos conquistados tanto a nivel nacional como internacional.

El medio Europa Press, que cubrió la rueda de prensa en la sede del club blanco, hizo disponible material audiovisual de la intervención de Butragueño y proporcionó canales de contacto y descarga para los registros correspondientes.