Agencias

VÍDEO: Butragueño: "Xabi Alonso cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa para el Real Madrid"

Emilio Butragueño destacó el legado de Xabi Alonso en el club, calificándolo como “leyenda” y “gran ejemplo” de los valores madridistas, al tiempo que expresó su gratitud y auguró éxitos a Álvaro Arbeloa en su nuevo reto

Guardar

Durante la presentación de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid, Emilio Butragueño tomó un momento para resaltar la relación que Xabi Alonso mantiene con el club y con toda su afición. Según detalló Europa Press, Butragueño subrayó que la figura de Alonso sigue contando con la simpatía y el respeto de todos los que integran la institución, debido a lo que representa para el conjunto blanco, y anunció oficialmente la salida de Alonso, señalando que la decisión se adoptó por acuerdo mutuo.

Tal como publicó Europa Press, Butragueño, en calidad de director de Relaciones Institucionales, pronunció estas palabras al inicio de la primera comparecencia pública de Arbeloa tras asumir el cargo de entrenador principal. El exfutbolista reafirmó que Alonso “cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa su figura para el Real Madrid. Él es una leyenda de nuestro club y un gran ejemplo de los valores del Real Madrid”, manifestó en directo, aludiendo a la trascendencia de Alonso dentro de la historia reciente del club.

Europa Press consignó que Butragueño también se dirigió directamente a Xabi Alonso para agradecer la “dedicación y compromiso” ofrecidos durante el tiempo que se mantuvo como entrenador. Extendió estos buenos deseos tanto a Alonso como a su familia y equipo técnico, enfatizando el deseo de que puedan encontrar logros destacables en el futuro lejos del club.

En cuanto a la llegada de Arbeloa al banquillo merengue, el medio Europa Press destacó que Butragueño expresó su confianza en el conocimiento que posee el nuevo entrenador sobre las exigencias y valores que caracterizan a la entidad madridista. “Sabes que somos una gran familia y, por lo tanto, los jugadores, nuestros aficionados, te deseamos todo lo mejor y al igual que como jugador conseguiste muchos éxitos en el Real Madrid y en la selección española, confiamos en que ahora también los consigas como entrenador del primer equipo”, puntualizó el representante institucional. Estas palabras estuvieron dirigidas a reforzar el apoyo y respaldo a Arbeloa en esta nueva etapa profesional.

El nombramiento de Arbeloa al frente del primer equipo se produce luego de la salida acordada entre el club y Xabi Alonso, una decisión que, según enfatizó Butragueño, ha sido el fruto de la concordancia entre las partes involucradas. Con este cambio, el club confía en la continuidad de los valores y la cultura deportiva que representa el Real Madrid, entregando a Arbeloa la responsabilidad de mantener la línea de éxitos conquistados tanto a nivel nacional como internacional.

El medio Europa Press, que cubrió la rueda de prensa en la sede del club blanco, hizo disponible material audiovisual de la intervención de Butragueño y proporcionó canales de contacto y descarga para los registros correspondientes.

Temas Relacionados

Xabi AlonsoReal MadridEmilio ButragueñoÁlvaro ArbeloaMadridSalamancaEntrenadorFútbolEuropa PressSelección españolaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La OMS pide a Estados Unidos que reconsidere su salida y vuelva a la organización

El jefe de la OMS advirtió que la desvinculación de Estados Unidos expone a la nación y al planeta a mayores riesgos sanitarios, remarcando la relevancia de la cooperación internacional para enfrentar emergencias y fortalecer la seguridad global

La OMS pide a Estados

El Gobierno reforma el Derecho al Honor para regular imágenes creadas con IA y proteger a víctimas frente al true crime

El Ejecutivo da luz verde inicial a una reforma legal que actualiza la protección frente al uso no autorizado de imágenes mediante tecnologías avanzadas y endurece medidas para preservar la dignidad y privacidad de quienes han sido víctimas de delitos mediáticos

El Gobierno reforma el Derecho

El Parlamento ucraniano confirma la destitución del ministro de Defensa para asumir como titular de Energía

El organismo legislativo de Ucrania avaló con amplia mayoría la reestructuración de su gabinete, relevando al responsable de Defensa y al jefe de Inteligencia mientras se reubican cargos implicados en recientes investigaciones por corrupción en áreas estratégicas

El Parlamento ucraniano confirma la

AMP. Arbeloa: "Si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente"

Álvaro Arbeloa asume la dirección técnica del Real Madrid tras recibir la noticia minutos antes del anuncio oficial, reconoce la influencia de Mourinho y afirma que seguirá su propio camino con el objetivo de luchar por todos los títulos

AMP. Arbeloa: "Si quisiera ser

VÍDEO: Arbeloa: "Es un día especial pero soy consciente de la responsabilidad que tengo"

Tras ser designado técnico principal, Arbeloa expresó entusiasmo y compromiso por asumir la dirección del equipo blanco, agradeciendo la oportunidad tras dos décadas en la institución y resaltando la importancia de la confianza depositada en su figura

VÍDEO: Arbeloa: "Es un día