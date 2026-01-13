Rutte asegura que la OTAN está pendiente "día a día" de la crisis en Irán

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este martes que los miembros de la Alianza Atlántica están pendientes "día a día" de la crisis en Irán, ante la situación "repulsiva" y de "violencia masiva" que, a su juicio, está ejerciendo Teherán contra su propia población.

"Lo que está ocurriendo en Irán es repulsivo. Puedo asegurarles que los aliados de la OTAN están gestionando esta crisis día tras día y en contacto constante al respecto. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que deseamos lo mejor", ha señalado durante un foro organizado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas por el grupo de los liberales (Renew Europe).

Rutte ha denunciado el uso de la fuerza y de la violencia contra la población civil y ha recordado que la democracia no se limita únicamente a la existencia de parlamentos, sino que "también son los medios de comunicación libres y el derecho a protestar y a expresar las propias opiniones".

En este sentido, el secretario general de la OTAN ha acusado al Gobierno iraní de aplicar una "violencia masiva" contra su propia población y ha aludido a los numerosos informes que apuntan a la muerte de manifestantes durante la represión.

Las declaraciones de Rutte se producen en un contexto de fuerte represión por parte de las autoridades iraníes frente a las protestas contra el Ejecutivo, que comenzaron hace unas dos semanas en las principales ciudades del país, impulsadas por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida en el país

Según el último balance difundido por la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 500 personas han muerto desde el inicio de las movilizaciones. Entre las víctimas figuran 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores de edad y cinco civiles que no participaban en las protestas.

La organización cifra, además, en 10.681 las personas encarceladas tras ser detenidas en el marco de las manifestaciones y advierte de que la suspensión del servicio de Internet desde hace tres días está dificultando la recopilación y verificación de información sobre el terreno.