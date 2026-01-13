JPMorgan Chase ganó 48.873 millones en 2025, un 2% menos que el récord del ejercicio anterior

JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, concluyó el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 57.048 millones de dólares (48.873 millones de euros), lo que supone una caída de apenas un 2% en comparación con el resultado récord contabilizado un año antes por el coloso de Wall Street.

Los resultados de la entidad dirigida por Jamie Dimon en el cuarto trimestre del ejercicio 2025 muestran unas ganancias netas de 13.025 millones de dólares (11.156 millones de euros), un 7% por debajo de las anotadas entre octubre y diciembre de 2024 ante el impacto de elementos extraordinarios.

Sin tener en cuenta este efecto adverso no recurrente, el beneficio de JPMorgan en el último trimestre de 2025 fue de 14.700 millones de dólares (12.594 millones de euros).

De su lado, los ingresos netos de la firma estadounidense sumaron en el conjunto del ejercicio un total de 182.447 millones de dólares (156.302 millones de euros), un 2,7% más que la cifra de negocio contabilizada por la entidad un año antes.

Este crecimiento refleja el avance del 3% de los ingresos por intereses netos, hasta 95.443 millones de dólares (81.766 millones de euros), mientras que los ingresos por otros negocios sumaron 87.004 millones de dólares (74.536 millones de euros), un 2% más.

En concreto, los ingresos por honorarios de su banca de inversión aumentaron un 8%, hasta 9.615 millones de dólares (8.237 millones de euros); un 14% las comisiones de gestión de activos, hasta 20.327 millones de dólares (17.414 millones de euros); mientras que bajaron un 14% las comisiones del negocio de tarjetas, hasta 4.720 millones de dólares (4.043 millones de euros).

En el cuarto trimestre, la cifra de negocio de JPMorgan Chase alcanzó los 45.798 millones de dólares (39.235 millones de euros), un 7% más, incluyendo un crecimiento también del 7% en los ingresos por intereses netos, hasta 24.995 millones de dólares (21.413 millones de euros) y del mismo porcentaje en los ingresos por negocios al margen de intereses, hasta 20.803 millones de dólares (17.822 millones de euros).

De su lado, la partida destinada a provisionar el riesgo crediticio ascendió en el conjunto del año a 14.212 millones de dólares (12.175 millones de euros), un 33% más que en 2024, incluyendo un incremento del 77% entre octubre y diciembre, hasta 4.655 millones de dólares (3.988 millones de euros).

En este sentido, el banco estadounidense explicó que había establecido una reserva de crédito de 2.200 millones de dólares (1.885 millones de euros) en relación con el compromiso de compra a futuro de la cartera de tarjetas de crédito de Apple.

"Estos resultados fueron el resultado de una sólida ejecución, años de inversión, un contexto de mercado favorable y una inversión selectiva del exceso de capital", declaró Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan, quien subrayó el compromiso de la entidad, de cara al futuro, de invertir su capital para impulsar el crecimiento. "La Apple Card es un ejemplo de una inversión paciente y meditada de nuestro exceso de capital en oportunidades atractivas", defendió.

ECONOMÍA RESILIENTE.

A nivel general, el veterano banquero estadounidense, último superviviente en Wall Street de la gran crisis financiera mundial, destacó que la economía de Estados Unidos "se ha mantenido resiliente" y, si bien los mercados laborales se han suavizado, las condiciones "no parecen estar empeorando".

En este contexto, Dimon destacó que los consumidores continúan gastando y las empresas, en general, se mantienen saludables. "Estas condiciones podrían persistir durante un tiempo", especialmente con el estímulo fiscal en curso, los beneficios de la desregulación y la reciente política monetaria de la Reserva Federal, añadió.

Sin embargo, el banquero reiteró la importancia de mantenerse alerta, ya que los mercados parecen subestimar los riesgos potenciales, como las complejas condiciones geopolíticas, el riesgo de una inflación persistente y los elevados precios de los activos.