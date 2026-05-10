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Hallan un cadáver en el interior de un vehículo incendiado en la A-11 en Fresno de la Ribera (Zamora)

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El cuerpo de una persona ha sido hallado en el interior de un vehículo incendiado en el kilómetro 443 de la A-11, en Fresno de la Ribera (Zamora), sentido Zamora, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El cadáver se ha localizado sobre las 1.20 horas de este domingo, 10 de mayo, tras recibir el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 una llamada en la que se informaba del incendio y de que podría haber una persona en el interior del vehículo afectado por las llamas.

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Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora, a Medio Ambiente y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

En el lugar, los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento de una persona que se encontraba en el interior del turismo.

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