El ministro de Defensa surcoreano viaja a EEUU entre dudas por explosión en buque en Ormuz

Seúl, 10 may (EFE).- El ministro de Defensa de Seúl, Ahn Gyu-back, partió este domingo hacia Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en medio de la incertidumbre sobre la reciente explosión en un buque surcoreano dentro del estrecho de Ormuz.

La reunión prevista para el lunes se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el incidente del pasado día 4 se trató de un ataque de Irán contra el buque operado por la naviera surcoreana HMM.

PUBLICIDAD

En la misma publicación en Truth Social, Trump instó a Seúl a sumarse a la operación militar estadounidense, actualmente suspendida, para escoltar barcos a través de Ormuz.

Teherán rechazo rotundamente cualquier implicación en la explosión, en la que toda la tripulación salió ilesa, mientras que Seúl ha tomado una postura cautelosa, calificando de "incierta" la posibilidad de que haya sido un ataque.

PUBLICIDAD

Un funcionario de la oficina presidencial dijo este domingo que se ha completado la investigación in situ del buque HMM Namu, añadiendo que las autoridades ofrecerán respuestas una vez que las agencias competentes evalúen los hallazgos sobre las causas, según la agencia local de noticias Yonhap.

Antes de partir a Washington, Ahn dijo que en la reunión con Hegseth abordará las intenciones de Seúl de lograr la transferencia del control operativo (OPCON) en tiempos de guerra, de EE.UU. a Corea del Sur, durante el mandato del actual presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

PUBLICIDAD

También discutirán el plan de desarrollo de submarinos de propulsión nuclear surcoreanos con ayuda tecnológica de Washington, señaló el ministro, en las declaraciones recogidas por Yonhap. EFE