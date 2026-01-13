Israel se suma a EEUU y "corta todo contacto" con varias agencias de la ONU y organizaciones internacionales

El gobierno israelí ha instruido la revisión inmediata de la cooperación con organizaciones internacionales, proceso que se suma al anuncio de la suspensión de relaciones con varias agencias de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, señaló a través del perfil oficial de la cartera en la red social X que, tras el análisis correspondiente y tras el precedente marcado por la administración estadounidense, Israel ha tomado la decisión de interrumpir de manera inmediata todo vínculo con ciertas entidades. Según consignó el medio, la medida responde al retiro previo de Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales y a una revisión de las relaciones con estos organismos.

De acuerdo con la información publicada este martes, las agencias de Naciones Unidas con las que Israel interrumpe contactos incluyen la Oficina del Representante Especial para la cuestión de los niños en los conflictos armados, ONU Mujeres, la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (ESCWA), la Alianza de Civilizaciones —creada por Turquía y España—, ONU Energía y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. El medio especificó que el jefe de la diplomacia israelí ordenó un examen en consulta con los ministerios pertinentes para determinar la continuidad de la colaboración con otras organizaciones internacionales.

Según lo detallado por la cancillería israelí, esta decisión surge después del proceso de debate y análisis interno generado por la reciente retirada de Estados Unidos de múltiples organismos multilaterales, movimiento impulsado previamente por la administración de Donald Trump. La suspensión del contacto con estas entidades responde a la percepción de que dichas organizaciones han actuado en contra de los intereses tanto de Israel como de los Estados Unidos, tal como fundamentaron ambos gobiernos.

El anuncio incluye un mandato adicional: Saar requirió la evaluación inmediata de la cooperación persistente entre Israel y el resto de los organismos multilaterales. La cancillería subrayó que se consultará a los ministerios relevantes antes de tomar nuevas determinaciones sobre posibles rupturas o continuación de lazos institucionales en otros ámbitos. Según publicó el medio, el ministro anticipó la adopción de futuras resoluciones tras completar este proceso de análisis y debate adicional.

La decisión del ejecutivo israelí llega poco después de que Washington oficializara la salida de decenas de organizaciones internacionales, citando que estas instancias internacionales habrían obrado en detrimento de los intereses estadounidenses. La publicación indica que la política de alineamiento se hizo explícita tras esa maniobra estadounidense, promoviendo una ruptura coordinada con varias de las mismas entidades.

Organismos como ONU Mujeres, la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental participan en la coordinación de políticas y el establecimiento de marcos globales en temas de igualdad de género, desarrollo económico y social y cooperación regional. La Oficina para los niños en los conflictos armados pertenece a los mecanismos de protección y monitoreo de la infancia dentro de zonas de conflicto. La Alianza de Civilizaciones, por su parte, cumple funciones de diálogo interreligioso y cultural y fue fundada por Turquía y España en 2005. Así, la suspensión de relaciones implica la interrupción de canales de comunicación, coordinación de proyectos y posibles aportaciones en iniciativas multilaterales de carácter social, económico y humanitario.

En el comunicado, el Ministro Saar afirmó que las próximas decisiones se fundarán en auditorías detalladas y consultas entre ministerios, de acuerdo con el desarrollo de los análisis internos sobre la utilidad y conveniencia de cada marco de colaboración internacional. Según el mensaje difundido por el medio, los pasos futuros dependerán de la evolución del debate en el seno del gobierno, lo que sugiere que nuevas restricciones o restablecimientos podrían confirmarse tras la conclusión de estos procesos evaluativos.

El precedente estadounidense ejerce influencia directa sobre la política adoptada por Israel, según los mensajes difundidos por la cancillería y recogidos por los medios. El alineamiento con las decisiones de la administración Trump constituye una señal clara acerca de los parámetros bajo los que se evalúan las relaciones con organismos internacionales. La Oficina del ministro Saar dejó constancia de su intención de revisar todas las formas de cooperación internacional, con vistas a ajustar la política exterior israelí a los ajustes señalados tras el retiro de Estados Unidos.

La evolución de la cooperación entre Israel y las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales queda en suspenso, en espera de futuras definiciones y del desarrollo de los análisis ministeriales instruidos por el titular de Exteriores. Esta situación anticipa la posibilidad de alteraciones adicionales en los lazos multilaterales de Israel, conforme avance el proceso de revisión y consulta a nivel interministerial, tal como advirtió el propio Saar, citado por el medio.