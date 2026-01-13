Agencias

Butragueño: "Xabi Alonso cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa para el Real Madrid"

Guardar

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, defendió que Xabi Alonso, ex entrenador del club desde este lunes, "cuenta con el cariño de todos" en la entidad "por lo que representa" para el conjunto merengue, al mismo tiempo que deseó "lo mejor" a Álvaro Arbeloa, su reemplazo en el banquillo.

"Quisiera dedicar unas palabras para el que ha sido hasta ahora nuestro entrenador Xabi Alonso. Él sabe que esta es y siempre será su casa. Cuenta con el cariño de todos nosotros por lo que representa su figura para el Real Madrid. Él es una leyenda de nuestro club y un gran ejemplo de los valores del Real Madrid", expresó el exfutbolista en la primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo merengue.

El salmantino fue el elegido para reemplazar a Xabi Alonso, que dejó de ser el técnico madridista este lunes en una decisión que "se ha tomado de mutuo acuerdo", insistió Butragueño en sus palabras. "Le agradecemos su dedicación y su compromiso durante este tiempo que ha estado con nosotros. A él, a su familia y a su cuerpo técnico les deseamos todo lo mejor para el futuro", agregó.

Además, se dirigió a Arbeloa, quien "conoce a la perfección los valores" y "la exigencia" del club blanco. "Sabes que somos una gran familia y, por lo tanto, los jugadores, nuestros aficionados, te deseamos todo lo mejor y al igual que como jugador conseguiste muchos éxitos en el Real Madrid y en la selección española, confiamos en que ahora también los consigas como entrenador del primer equipo", concluyó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar retoma su ley para prohibir a empresas comprar casas, similar a la idea de Trump apoyada por Vox

Alberto Ibáñez, portavoz sobre vivienda de Sumar, anticipa la presentación de una iniciativa que busca limitar la adquisición de inmuebles por parte de fondos y sociedades, respondiendo al respaldo de Vox a una propuesta similar de Donald Trump en Estados Unidos

Sumar retoma su ley para

Trump advierte de un "completo desastre" si el Supremo falla contra los aranceles: "Estamos jodidos"

La Casa Blanca enfrenta un inminente revés judicial por el caso de los gravámenes, mientras Donald Trump advierte que el fallo podría obligar a devolver millonarias sumas a empresas y ocasionar consecuencias económicas difíciles de revertir

Trump advierte de un "completo

La ONU pide a Irán el fin de la represión y critica que "se tilde de 'terroristas' a los manifestantes"

El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió sobre la violencia empleada por las autoridades iraníes contra quienes protestan, subrayando la preocupación por el uso excesivo de la fuerza y las amenazas de castigos severos contra la población

La ONU pide a Irán

Sánchez se reunirá el lunes con Feijóo para abordar el envío de tropas a Ucrania aunque el PP quiere tratar más temas

La cita entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa pretende despejar dudas sobre la participación de España en una futura fuerza internacional en Ucrania mientras la oposición condiciona su respaldo a recibir más detalles y justificaciones

Sánchez se reunirá el lunes

(AMP) BBVA prevé generar 49.000 millones de capital hasta 2028 para crecer y remunerar al accionista

Carlos Torres anunció que la entidad espera captar recursos excepcionales en los próximos años, orientados a impulsar nuevas inversiones, entregar mayores beneficios a sus inversores y consolidar avances en transformación digital, sostenibilidad y liderazgo en inteligencia artificial

(AMP) BBVA prevé generar 49.000