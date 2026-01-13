Argentina cierra el 2025 con una inflación del 31,5% interanual, la menor cifra en ocho años

El segmento educativo experimentó un aumento acumulado del 52,3% a lo largo de 2025, colocándose como el rubro con mayor encarecimiento en Argentina durante los últimos doce meses. Este dato representa una de las principales tendencias identificadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el contexto del fuerte ajuste económico vivido en el país. Según el reporte publicado por INDEC, la noticia central reside en que el índice de precios al consumidor (IPC) cerró el año con un incremento interanual del 31,5%, lo que marca el menor registro de inflación en la economía argentina desde 2017.

De acuerdo con los datos desarrollados por INDEC y difundidos este martes, Argentina atravesó diciembre de 2025 con un IPC de 2,8% para ese mes, lo que contribuyó de forma decisiva a consolidar la reducción de la inflación anual, en comparación con el cierre de 2024, cuando la cifra llegó a 118%. El medio resaltó que esta baja del 44,5% interanual es el descenso más pronunciado en los últimos años y constituye el mayor logro económico del mandato presidencial de Javier Milei, quien juró su cargo en septiembre de 2023.

En cuanto al comportamiento de los otros principales rubros, la entidad oficial detalló que, junto a la educación, restaurantes y hoteles mostraron una suba del 42,2% en el último año, seguidos por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que tuvieron un ajuste de 41,6%. La división comunicación registró una subida del 35%. Estas áreas exhibieron los mayores incrementos de precios durante el periodo analizado, según consignó INDEC.

El comportamiento mensual del IPC en diciembre de 2025 también arrojó particularidades específicas. El apartado transporte aumentó 4% en el último mes del año, mientras vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo un avance del 3,4%. La comunicación se elevó 3,3% y el índice de restaurantes y hoteles sumó una variación positiva del 3,2%. Estos datos indican cuáles han sido los sectores más sensibles a los ajustes en precios durante el último tramo del año.

INDEC subrayó, además, que durante diciembre, las divisiones que desplegaron menores incrementos mensuales de precios fueron educación (0,4%), prendas de vestir y calzado (1,1%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (2%). Estos segmentos aportaron estabilidad relativa al índice global de inflación en el cierre del 2025, de acuerdo con el balance presentado oficialmente por la institución estadística argentina.

El gran descenso en la inflación anual, pasando de una cifra récord al término de 2024 a una sustancial reducción en 2025, fue señalado por el organismo como el resultado de un severo ajuste macroeconómico. INDEC recalcó que el mandato de Javier Milei, iniciado en septiembre de 2023, se enfocó en revertir el proceso de aceleración inflacionaria registrada en los años previos. Estos esfuerzos se reflejaron en los números reportados, configurando el escenario de mayor baja en inflación en la última década, según el INDEC.

En el análisis sectorial que brindó INDEC, la entidad identificó que el costo de vida relativo en los servicios esenciales —vivienda, agua, energía y combustibles— compuso uno de los focos de presión inflacionaria, aunque presentó desaceleración respecto a ejercicios previos. Restaurantes y hoteles, junto con las telecomunicaciones, también permanecieron por encima de la media nacional de incremento de precios, mientras el rubro de indumentaria y el de educación mostraron signos de moderación en el tramo final del año.

El organismo de estadística destacó que la tendencia descendente de la inflación no solo abarca la comparación interanual, sino también la secuencia mensual de variaciones del índice. Al calcular una inflación mensual del 2,8% en diciembre, INDEC enfatizó que el país atraviesa promedios muy por debajo de los registrados en años recientes. Para contextualizar, a cierre de 2024, los valores mensuales habían superado en distintas ocasiones porcentajes de dos dígitos, como reflejo de las persistentes presiones inflacionarias acumuladas en el periodo previo a la asunción del actual Gobierno.

La política económica impulsada tras la llegada de Javier Milei a la presidencia fue citada por INDEC como un factor clave en la evolución descendente del IPC. El informe precisó que la administración nacional articuló medidas orientadas a estabilizar las cuentas públicas y restringir el gasto estatal, con el objetivo de contener el avance de la inflación. Las estadísticas oficiales refuerzan la magnitud de la reducción conseguida: una caída de casi dos tercios en el ritmo inflacionario anual en apenas un año.

De acuerdo con lo difundido por INDEC, la reducción más notoria se produjo entre finales de 2024 y los primeros trimestres de 2025, lo que situó al país en un escenario menos volátil en materia de precios al consumidor. El impacto sobre la economía real se expresó en la continuidad de ciertas alzas sectoriales, especialmente en servicios y educación, aunque se observó un efecto de moderación generalizada en los distintos capítulos de la canasta básica.

Los datos publicados por INDEC se suman a la serie histórica del país, que en la última década se caracterizó por episodios recurrentes de alta inflación, con picos que superaron el 100% anual. El informe oficial brinda información detallada sobre el cierre del 2025 y puntualiza el contraste con el ciclo terminado en 2024, cuando las subas de precios representaron uno de los principales desafíos para la economía nacional.

Tal como explicó INDEC en su reporte, las variaciones sectoriales en la inflación anual de 2025 reflejaron los múltiples impactos de la política económica y la recomposición de precios relativos post-ajuste. El auge registrado en educación y servicios se contrapuso con los menores incrementos en rubros como indumentaria, manteniendo una estructura desigual en el avance de precios según áreas de consumo. El seguimiento de estos indicadores estadísticos permite interpretar el grado de avance en materia de estabilización económica, según lo consignado por la oficina oficial de estadísticas.

En su balance, INDEC puntualizó la importancia de las cifras alcanzadas por el IPC de 2025, que significan la inflación anual más baja de los últimos ocho años. Concluye, de este modo, un ciclo de descenso sostenido en el ritmo de encarecimiento de precios que—de acuerdo a los datos de la entidad—marca una diferencia significativa frente a la década anterior, signada por tasas elevadas y procesos de ajuste recurrentes en la economía argentina.