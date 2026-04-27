El ministro español de Exteriores comienza en Puerto Rico su gira por Latinoamérica

San Juan, 27 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comenzó este lunes su visita a Puerto Rico, la primera parada de una gira con la que recorrerá también República Dominicana y México.

Albares mantuvo un encuentro protocolario en la Fortaleza, la sede del Ejecutivo, con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, con la que se reunirá de nuevo durante la jornada.

El titular de Exteriores de España participará asimismo en la Conferencia de la Universidad Interamericana sobre el español y en un foro de inversión con empresarios.

Durante su visita a San Juan, Albares mantendrá también una reunión con el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, quien es el representante de la isla ante el Congreso de Estados Unidos.

Puerto Rico, que fue colonia española hasta 1898, es en la actualidad un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

Desde San Juan, Albares viajará mañana martes a Santo Domingo, donde visitará un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y participará en un encuentro empresarial.

Además, se reunirá con su homólogo, Roberto Álvarez, con quien repasará los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.

La última etapa del viaje se desarrollará el miércoles en México, donde Albares, en su tercera visita al país, se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para firmar el Acta de la Comisión Binacional España-México. EFE

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