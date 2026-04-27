La idea de una adhesión limitada a la UE genera poco entusiasmo en Ucrania

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 27 abr (EFE).- La posibilidad de una adhesión limitada o "simbólica" de Ucrania a la Unión Europea (UE) genera inquietud en el país invadido, donde el ingreso pleno en el club comunitario cuenta con un amplio apoyo en la sociedad y se considera un pilar fundamental de un posible acuerdo de paz con Rusia.

El cambio del Gobierno en Hungría tras la derrota de Viktor Orbán, aliado de Moscú, abre el camino hacia el desbloqueo de las negociaciones de adhesión entre Kiev y la UE.

En el Consejo Europeo informal de Chipre del pasado viernes, el canciller alemán, Friedrich Merz, planteó abiertamente la posibilidad de otorgar a Ucrania un proceso de adhesión por etapas al bloque comunitario, ya que un ingreso inmediato no es posible.

Según The Financial Times, esta fase previa, que también apoyaría Francia, otorgaría a Ucrania beneficios graduales, incluida la participación en algunas reuniones de la UE, pero sin derecho a voto ni acceso al presupuesto común ni a las subvenciones agrícolas.

La idea llevó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a insistir en que Ucrania merece una membresía plena, del mismo modo que la UE necesita al ejército ucraniano en su totalidad para la defensa frente a Rusia.

Ucrania se convirtió en país candidato en junio de 2022 y las negociaciones de adhesión se iniciaron en junio de 2024.

Sin embargo, no se han abierto aún los seis grupos temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos de los que consta el proceso de adaptación del país al acervo comunitario, un paso que requiere la unanimidad de los Veintisiete y que el Gobierno húngaro de Orbán bloqueaba.

Miembros del partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, criticaron la idea de una adhesión parcial o simbólica lanzada por Merz y que contrasta con la opinión de los dirigentes de los países bálticos, que quieren abrir las negociaciones con Ucrania cuanto antes.

Los "amigos europeos" no pueden ignorar que la defensa de Ucrania frente a Rusia está dando tiempo a la UE para fortalecerse, señaló en redes sociales Yegor Cherniev, miembro de la Comisión de Defensa del Parlamento ucraniano,

Ucrania merece una membresía real, porque lleva años luchando por los valores europeos, afirmó también al canal 24 TV a su vez Ihor Reiterovich, profesor de Administración Pública en la Universidad Nacional de Kiev.

Ante las escasas perspectivas de ingresar en la OTAN a corto plazo, muchos ucranianos consideran la adhesión a la UE una parte crucial de cualquier acuerdo de paz con Rusia, que podría compensar parcialmente la pérdida de territorios.

Una encuesta de marzo del Instituto Internacional de Sociología de Kiev reveló que el 61 % de los ucranianos aceptaría "compromisos territoriales" a cambio de la adhesión a la UE en 2027 y garantías de seguridad fiables por parte de socios extranjeros.

En Ucrania se ve con ojos críticos una adhesión "simbólica", ya que existe el temor de que lo que se presenta como una solución temporal deje a Ucrania permanentemente sin una membresía plena.

Por ello, según dijo a la agencia Unian Bohdan Bernatski, investigador de Derecho Internacional en la Universidad Kiev-Mohila, aunque el procedimiento habitual de adhesión puede llevar mucho tiempo, "será más predecible".

Serguí Sidorenko, editor del medio European Pravda, sostiene que Ucrania debe actuar para recuperar la confianza de sus aliados, dañada por el intento en el verano de 2025 de reducir la independencia de los organismos anticorrupción.

"Todo depende ahora de Ucrania", declaró Sidorenko a EFE, refiriéndose a una lista de 10 pasos prioritarios sobre el Estado de derecho acordados con la UE en diciembre de 2025.

Adaptar leyes complejas para la integración europea es difícil, especialmente en tiempos de guerra, reconoce Oleksandr Merezhko, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del parlamento y diputado del partido de Zelenski.

No obstante, "existe una fuerte voluntad política en el parlamento y en el Gobierno", aseguró a EFE. EFE