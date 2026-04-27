Sarkzoy, de nuevo acusado por su ex brazo derecho en el juicio por la financiación libia

París, 27 abr (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue acusado de nuevo por el que fuera su brazo derecho, Claude Guéant, en el juicio por la financiación con fondos libios de Muamar Gadafi de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007.

Guéant, jefe de gabinete de Sarkozy en el Ministerio del Interior, secretario general de la Presidencia en el Elíseo antes de ser nombrado ministro del Interior, vuelve a cargar contra su antiguo jefe en un correo enviado al tribunal de Apelación que le juzga, tras haber sido condenado en primera instancia a 5 años de cárcel.

El alto funcionario, ausente del juicio por motivos de salud a sus 81 años, no está soportando el cambio de actitud del expresidente, que ha volcado en él toda la responsabilidad de los contactos con dignatarios del régimen libio que sustentaron la sentencia en primera instancia.

Si el pasado 14 de abril ya envió un correo a la audiencia en la que cargaba contra Sarkozy, que fue acorralado por el abogado de Guéant en un duro interrogatorio, ahora envió un segundo que vuelve a acusarle de mentir.

A lo largo de tres páginas, reitera que durante un viaje oficial a Trípoli en 2007 el entonces presidente francés le pidió que explorara las opciones de levantar la orden de arresto internacional que pesaba contra Abdallah Senoussi, yerno de Gadafi y jefe de sus servicios secretos, condenado en Francia a cadena perpetua en rebeldía por el atentado contra un avión en 1989 que costó la vida a 170 personas, 54 de ellos franceses.

Sarkozy desmintió esa versión en el tribunal, pero Guéant vuelve ahora a segurar que es cierta y agrega: "Mantengo un recuerdo muy preciso de esa escena".

El alto funcionario fue condenado en primera instancia a seis años de cárcel, la pena más dura, fue considerado el eje central del "pacto de corrupción" que llevó a la financiación con dinero libio de la campaña.

En el centro de la acusación figuraba una reunión que mantuvo en 2005 con Senoussi cuando era jefe de gabinete de Sarkozy en el Ministerio del Interior, un encuentro que el expresidente aseguró que desconocía, tanto antes como después de que se produjera.

Pero Guéant asegura que sí sabía de su existencia, lo que supone otro torpedo a la línea de flotación de la estrategia de defensa de Sarkozy, que aspira en este juicio a reducir su tercera condena penal.

El expresidente ya fue condenado por el Supremo a un año de arresto domiciliario en marzo de 2024 por corrupción y tráfico de influencias y a seis meses, también en arresto domiciliario, en noviembre de 2025 por la financiación ilegal de su campaña de 2025. EFE