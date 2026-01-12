Sánchez dice que la adaptación climática debe ser parte del debate sobre "las necesidades presupuestarias" de la UE

El agradecimiento de Pedro Sánchez a la colaboración griega durante la ola de incendios en España en agosto de 2025 antecedió su llamado a que la respuesta al cambio climático adquiera un papel relevante en los acuerdos financieros de la Unión Europea. Según informó la plataforma de noticias, el presidente del Gobierno consideró que la adaptación al cambio climático debe formar parte de las discusiones presupuestarias de la UE, subrayando que no se trata de una elección política, sino de una necesidad compartida que afecta especialmente a sociedades mediterráneas como España y Grecia.

Durante una rueda de prensa desarrollada junto al primer ministro griego Kyriákos Mitsotákis, Sánchez remarcó la relevancia de incluir estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático en los mecanismos de definición de las nuevas prioridades económicas del bloque europeo. El medio consignó que el jefe del Ejecutivo español expresó que “la adaptación climática no es una opción política, es una necesidad y también debe contar y ser parte del debate sobre las nuevas necesidades presupuestarias de la UE”. Para Sánchez, este enfoque resulta especialmente pertinente para la región mediterránea, cuyos países se enfrentan a mayores riesgos por fenómenos extremos vinculados con el clima.

La reunión entre ambos mandatarios incluyó un reconocimiento explícito de la solidaridad mostrada en materia de emergencias ambientales. De acuerdo con la información difundida, Sánchez manifestó su gratitud por la asistencia brindada por bomberos griegos que trabajaron conjuntamente con sus homólogos españoles durante los incendios forestales del verano de 2025. “Quiero que sepas la profesionalidad extraordinaria y reconocida también por los servicios de emergencias españoles cuando tuvimos ocasión de trabajar codo con codo con sus homólogos griegos”, expresó el presidente del Gobierno, según reportó la fuente.

Además del análisis climático, el encuentro evaluó los retos migratorios en la región. Sánchez detalló que tanto España como Grecia se encuentran en la primera línea de llegada de migrantes y reiteró la necesidad de una respuesta unificada y coordinada desde la Unión Europea. El presidente insistió en ir “de la mano” con el gobierno heleno para abordar la gestión de los flujos migratorios. Según publicó la plataforma, esta cooperación se fundamenta en un modelo migratorio “legal, humano, ordenado” y alineado con las directrices del Pacto europeo de Migración y Asilo, al cual Sánchez expresó su apoyo como herramienta clave para garantizar la seguridad, la protección de los derechos y la estabilidad tanto en los países de llegada como en la región en general.

El medio detalló que la intervención del presidente español conecta la urgencia de articular respuestas integradas ante las emergencias climáticas y humanitarias con las decisiones presupuestarias que se debaten en Bruselas. Sánchez argumentó que la experiencia compartida por España y Grecia frente a incendios y arribos migratorios demuestra la necesidad de considerar estos desafíos entre las prioridades de financiación y planeación política-económica a nivel europeo.

La cooperación bilateral en respuesta a eventos extremos ambientales, así como la colaboración ante flujos migratorios, se enmarca en la búsqueda de soluciones sostenibles en el contexto de múltiples crisis, según informó la plataforma de noticias. El llamado de Sánchez a sus socios europeos se apoyó en la evidencia reciente de emergencias y las condiciones específicas del área mediterránea, que exige dotar de recursos adicionales y flexibilidad a los instrumentos europeos para la prevención, mitigación y respuesta en ambos frentes.