El Gobierno publica la resolución que rebaja la jornada semanal a 35 horas a los 220.000 empleados de la AGE

El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha dictado una resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que dicta las instrucciones pertinentes para implantar la jornada de 35 horas semanales al personal al servicio de la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos.

Aunque esta resolución entrará en vigor mañana, en la misma se establece el plazo de un mes para que la AGE y sus organismos dependientes realicen las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario, para la implantación de las 35 horas, frente a las 37,5 horas establecidas anteriormente.

La llegada de la jornada laboral de 35 horas semanales en la AGE, que el Gobierno calcula que beneficiará a 220.000 empleados públicos, es fruto del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Dicho acuerdo establecía el compromiso del Gobierno de implantar de manera ágil la jornada ordinaria de 35 horas semanales en la AGE, que equivalen a 1.533 horas anuales.

El Gobierno asegura en esta resolución que la implementación de esta medida se realizará "garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, mediante las adaptaciones organizativas que resulten necesarias".

Las instrucciones contenidas en esta resolución son de aplicación a todos los empleados de la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y los organismos autónomos, agencias y demás entidades vinculadas o dependientes de la AGE.

Para el personal de estas entidades destinado en instituciones y establecimientos penitenciarios o en instituciones y establecimientos sanitarios; en centros docentes o de apoyo a la docencia, así como para aquel en que la naturaleza singular de su trabajo lo requiera, la implantación de las 35 horas deberá adaptarse a las regulaciones específicas que procedan y ser preceptivamente comunicadas a la Secretaría de Estado de Función Pública.

Las 35 horas no serán de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

LA JORNADA SEMANAL DE ESPECIAL DEDICACIÓN BAJA A 37,5 HORAS

La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo considerados de especial dedicación será de 37,5 horas semanales, frente a las 40 horas actuales, "sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio".

Cada departamento ministerial y organismo o ente público determinará en función de la naturaleza y características del servicio aquellos puestos de trabajo que deban prestarse en régimen de especial dedicación.