Pekín denuncia "diplomacia coercitiva" de EE.UU. contra Cuba y reafirma su apoyo a la isla

Pekín, 15 abr (EFE).- China denunció este miércoles la "diplomacia coercitiva" de Estados Unidos contra Cuba y reafirmó su apoyo a la isla en defensa de su soberanía, tras las recientes amenazas de Washington de endurecer su presión sobre La Habana una vez concluya la guerra en Irán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín "se opone firmemente" a este tipo de prácticas y reiteró que China "apoyará firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia externa".

Las declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara este lunes que su Gobierno podría centrarse en Cuba tras resolver el conflicto con Irán, en un momento en el que Washington mantiene un bloqueo petrolero que agrava la crisis energética de la isla.

En paralelo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reiteró recientemente su disposición a mantener un diálogo con Estados Unidos basado en el respeto y la igualdad, al tiempo que rechazó cualquier presión externa o exigencia de cambio de Gobierno.

China ha reiterado en los últimos meses su oposición a las sanciones unilaterales contra Cuba y ha expresado su respaldo a la isla en distintos ámbitos, incluido el suministro de ayuda alimentaria y la cooperación económica, en el marco de sus estrechas relaciones bilaterales. EFE