Prensa extranjera de Israel cuestiona Ejército por manipular foto de periodista asesinado

Jerusalén, 15 abr (EFE).- La Asociación de Prensa Extranjera de Israel (FPA) cuestionó este miércoles la credibilidad del Ejército israelí después de que, tras asesinar al periodista Ali Shaib en el sur del Líbano, difundiera una fotografía de este mismo manipulada para vestirle con el uniforme del grupo chií Hizbulá.

"El uso inapropiado de la inteligencia artificial en este caso eleva preguntas sobre la credibilidad de otros materiales visuales que distribuye. Instamos a nuestros miembros a que se mantengan alerta a la hora de aceptar sin más los materiales que les entreguen los militares", recoge el comunicado de la FPA.

El pasado 28 de marzo, el Ejército de Israel difundió una fotografía del periodista Ali Shaib, asesinado ese mismo día en el sur del Líbano en un bombardeo contra su vehículo, en la que se le mostraba vistiendo un uniforme militar de Hizbulá.

Consultadas por la cadena estadounidense Fox News, las fuerzas armadas reconocieron que la imagen había sido manipulada: "Desafortunadamente no hay una imagen real de ello, se hizo con Photoshop", recoge la respuesta militar a la cadena.

En la fotografía original, Shaib viste el chaleco antibalas azul habitual de los periodistas en el que se lee 'Press' ("Prensa") en mayúsculas.

"La imagen fue utilizada para desacreditar al periodista, que fue asesinado junto a otros dos periodistas en un ataque aéreo de precisión israelí el 28 de febrero de 2026 en el Líbano", continúa el comunicado de la FPA.

La asociación denunció como el Ejército de Israel ha convertido en una práctica común desacreditar a periodistas "publicando información imprecisa y elevando acusaciones sin proveer pruebas claras".

"Más de 200 periodistas palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023 por fuego israelí. Israel ha asegurado que algunos de ellos eran milicianos, pero en numerosos casos daba pocas o ninguna prueba para sostener estas afirmaciones", añade.

En el caso de Gaza, en las escasas ocasiones en las que Israel da más información sobre los periodistas asesinados, estas no son verificables o presentan inconsistencias.

El bombardeo que mató a Shaib acabó con la vida de otros dos periodistas, los hermanos Fatima y Mohamed Fatuni. Cuando paramédicos acudieron al lugar a asistirlos, el Ejército volvió a atacar el lugar, acabando también con su vida.

Shaib trabajaba para la cadena Al Manar, vinculada a Hizbulá, mientras que los Fatuni trabajaban para Al Mayadeen, también favorable al grupo chií.

El 30 de marzo, las fuerzas armadas aseguraron que Mohamed Fatuni y dos paramédicos asesinados en el lugar, Haj Jalil y Mohsen Ali Al Shami, también pertenecían al grupo chií. No presentó pruebas de ello.EFE