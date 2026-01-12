Sánchez avisa de que ser proatlantista "no significa vasallaje" y defiende una relación "de igual a igual" con EEUU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que ser proatlantista "no significa vasallaje", sino mantener "una relación de igual a igual" entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE), al tiempo que ha defendido la posición del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, de alcanzar un acuerdo dentro de la Alianza Atlántica para garantizar la seguridad en el Ártico, ya que esa es la preocupación que ha manifestado Donald Trump.

En este marco, Sánchez --junto a Mitsotakis,-- ha recordado que la pasada semana varios países de la UE publicaron un comunicado conjunto en el que manifestaban su disposición a contribuir a esta seguridad. "Lo fundamental es garantizar la seguridad colectiva, que no es una contradicción con la seguridad de uno de los países, en este caso de Estados Unidos", ha señalado el presidente.

En este sentido, ha destacado que España mantiene desplegados "más de 2.000 efectivos" en el flanco este de Europa como respuesta a "la amenaza a la seguridad colectiva" que representa el "neoimperialismo de Putin", y ha recordado la reunión celebrada en París por países "voluntarios" para articular garantías de seguridad que permitan no solo poner fin a la guerra en Ucrania, sino consolidar una paz "permanente y justa" para el país invadido.

MITSOTAKIS: "QUIERO CREER QUE EXISTEN SOLUCIONES"

Asimismo, el primer ministro griego ha afirmado que la UE debe estar "unida" y llegar a un acuerdo con Estados Unidos. "Quiero creer que existe soluciones que pueden ser de un beneficio mutuo para ambas partes del Atlántico", ha zanjado.

Además, Sánchez ha recalcado que el Ejecutivo defiende "la vigencia y el vigor" de la OTAN, pero ha advertido de que no se admitirán "desigualdades". "Ser proatlantista no significa vasallaje, significa tener una relación de igual a igual", ha reiterado.

Por último, ha apelado a la "comunión de valores" que, a su juicio, une a los países occidentales, como "la democracia, el derecho internacional, la resolución pacífica de los conflictos y la cooperación para responder de forma conjunta a desafíos globales, como la invasión rusa de Ucrania o cualquier otra vulneración del derecho internacional".