La capitalización de la Bolsa española aumenta en 12.000 millones de euros en abril, un 1,11% más

La capitalización bursátil de las cotizadas en España aumentó un 1,11% en el cuarto mes de 2026 --equivalente a 12.000 millones de euros--, hasta situarse en los 1,083 billones de euros, en comparación con el cierre del mes previo, según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME) recogidas por Europa Press.

Cabe destacar que en lo que va de 2026 la capitalización de la Bolsa ha avanzado un 2,31%, equivalente a 25.000 millones de euros, respecto al cierre del 2025.

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En un vistazo interanual, la capitalización bursátil de la Bolsa se ha visto ampliada en un 9,12%, equivalente a 98.690 millones de euros, en comparación con el dato de abril de 2025.

Por sectores, y en lo que respecta al mes de abril, las entidades financieras han aumentado su capitalización en 9.467 millones, hasta situar su monto total en 370.997 millones de euros, un 2,56% más, mientras que en comparación con diciembre de 2025 ha descendido en 11.961 millones.

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De su lado, las compañías petroleras y energéticas han cerrado abril con un avance en su capitalización de 1.512 millones, un 0,58% más, hasta situar su valor bursátil en 262.146 millones. En el año, han subido 29.170 millones.

Por su parte, sectores como bienes de consumo --la gran mayoría del peso corresponde a Inditex-- han cerrado abril con un recorte de la capitalización de un 2,57%, unos 4.518 millones menos, hasta dejar la partida acumulada en 175.424 millones. En el cómputo anual, su capitalización ha decrecido en 18.696 millones.

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