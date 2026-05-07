Agencias

La capitalización de la Bolsa española aumenta en 12.000 millones de euros en abril, un 1,11% más

Guardar
Imagen 3JOCXRC7JVBGXHU554D6RG2GGQ

La capitalización bursátil de las cotizadas en España aumentó un 1,11% en el cuarto mes de 2026 --equivalente a 12.000 millones de euros--, hasta situarse en los 1,083 billones de euros, en comparación con el cierre del mes previo, según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME) recogidas por Europa Press.

Cabe destacar que en lo que va de 2026 la capitalización de la Bolsa ha avanzado un 2,31%, equivalente a 25.000 millones de euros, respecto al cierre del 2025.

PUBLICIDAD

En un vistazo interanual, la capitalización bursátil de la Bolsa se ha visto ampliada en un 9,12%, equivalente a 98.690 millones de euros, en comparación con el dato de abril de 2025.

Por sectores, y en lo que respecta al mes de abril, las entidades financieras han aumentado su capitalización en 9.467 millones, hasta situar su monto total en 370.997 millones de euros, un 2,56% más, mientras que en comparación con diciembre de 2025 ha descendido en 11.961 millones.

PUBLICIDAD

De su lado, las compañías petroleras y energéticas han cerrado abril con un avance en su capitalización de 1.512 millones, un 0,58% más, hasta situar su valor bursátil en 262.146 millones. En el año, han subido 29.170 millones.

Por su parte, sectores como bienes de consumo --la gran mayoría del peso corresponde a Inditex-- han cerrado abril con un recorte de la capitalización de un 2,57%, unos 4.518 millones menos, hasta dejar la partida acumulada en 175.424 millones. En el cómputo anual, su capitalización ha decrecido en 18.696 millones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pakistán se ofrece como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y EE. UU.

Infobae

Investigan las causas de la muerte de una mujer en una zona del puerto de Ribeira (A Coruña)

Investigan las causas de la muerte de una mujer en una zona del puerto de Ribeira (A Coruña)

El Parlamento de Islas Salomón destituye a su primer ministro en plena crisis política

Infobae

Robin Le Normand: "He empezado a tener más paz, convivo mejor con esa segunda voz que es un saboteador interno"

Robin Le Normand: "He empezado a tener más paz, convivo mejor con esa segunda voz que es un saboteador interno"

FundéuRAE: "ingreso mínimo vital", con minúsculas

Infobae