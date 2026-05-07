Agencias

Investigan las causas de la muerte de una mujer en una zona del puerto de Ribeira (A Coruña)

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La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer que ha aparecido fallecida a primera hora de este jueves en una zona del puerto de la localidad coruñesa de Ribeira.

Según fuentes próximas a la investigación, a falta de que se le realice la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a que no se trata de ningún hecho delictivo.

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En todo caso, al producirse el fallecimiento en un lugar público, las fuerzas de seguridad han abierto la pertinente investigación.

El cadáver fue encontrado a primera hora de este lunes, sobre las 09.00 horas en un espacio de cuartos situado al fondo de una nave ubicada en el puerto de la localidad.

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