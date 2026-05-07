Investigan las causas de la muerte de una mujer en una zona del puerto de Ribeira (A Coruña)

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer que ha aparecido fallecida a primera hora de este jueves en una zona del puerto de la localidad coruñesa de Ribeira.

Según fuentes próximas a la investigación, a falta de que se le realice la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a que no se trata de ningún hecho delictivo.

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En todo caso, al producirse el fallecimiento en un lugar público, las fuerzas de seguridad han abierto la pertinente investigación.

El cadáver fue encontrado a primera hora de este lunes, sobre las 09.00 horas en un espacio de cuartos situado al fondo de una nave ubicada en el puerto de la localidad.

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