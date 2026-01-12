Pradas y Cuenca llegan al juzgado de Catarroja para enfrentarse a un careo ante gritos de "asesina" y "mentiroso"

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, han llegado este lunes a los juzgados de Catarroja (Valencia) para enfrentarse a un careo por sus comunicaciones el día de la dana ante gritos de "asesina" y "mentiroso".

El primero en llegar al juzgado ha sido Cuenca, a las 9.08 horas, donde le esperaban una treintena de víctimas de la dana que le han gritado "sinvergüenza", "asesino", "mentiroso" y "golfo". Unos minutos más tarde, pasadas las 9.15 horas, ha llegado Pradas, a la que también le han espetado "asesina". Ninguno de ellos se ha detenido a atender a la nube de periodistas que esperaba en la puerta.

La jueza que investiga la gestión de la riada acordó a mediados del mes de diciembre el careo entre Pradas y Cuenca tras solicitarlo la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

La magistrada señalaba en un auto que la aportación por la defensa de Pradas de un acta notarial en la que constaban una serie de mensajes de WhatsApp que se cruzó con José Manuel Cuenca, la segunda declaración como testigo de este último, en la que se dio un sentido "claramente distinto" al contenido de los textos --aseguró que estaban "descontextualizados"-- y las manifestaciones públicas de la exconsellera sobre si debía molestar o no a Mazón "exigen la celebración de un careo entre la investigada y el testigo".

Al respecto señalaba que el careo como elemento probatorio tenía un "carácter excepcional" pero añadía que "ha de tenerse en cuenta igualmente que la versión de los hechos que proporciona la investigada no puede ser una amalgama entre la declaración judicial, en la que contestó exclusivamente a las preguntas de su letrado, unas declaraciones públicas, sin asistencia letrada, y ya más recientemente la declaración en una comisión de investigación en la que osciló entre declarar o no, pese a que se acogió inicialmente a su derecho a no declarar", en alusión a su intervención en el Congreso.

Por ello, consideraba que "dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones y la compatibilidad con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo, en este caso contrastando las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación".