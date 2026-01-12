Gobierno Vasco visibiliza el impacto social de los siete proyectos de la asociación Asocolvas financiados en 2025

“Integrar no es un trámite: es un proceso; requiere esfuerzo, constancia y responsabilidad compartida. Nadie se integra solo: por eso son tan importantes estos programas”. Con estas palabras, la consejera Nerea Melgosa subrayó el valor de los siete proyectos impulsados por la Asociación de Colombianas y Colombianos en Euskadi (Asocolvas) y respaldados por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco en la convocatoria 2025. Según detalló el Gobierno Vasco, estas iniciativas han recibido una financiación global de 93.472,41 euros destinada íntegramente al desarrollo de actividades durante todo el año 2025, y fueron destacadas públicamente en un acto celebrado en el Espacio Yimby de Bilbao, con la asistencia de alrededor de 200 participantes.

El Departamento organizó este evento con el objetivo de reconocer el impacto de los siete proyectos de Asocolvas, en el contexto de la promoción del Tercer Sector Social en el ámbito de la intervención social. Tal como publicó el Gobierno Vasco, esta financiación cubre la totalidad de los proyectos reconocidos, reflejando el respaldo institucional a una entidad que trabaja en Euskadi por la integración social, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la interculturalidad, bajo los principios de igualdad y paridad.

Durante el acto, Nerea Melgosa vinculó los proyectos al mensaje reciente del Lehendakari Imanol Pradales sobre migración y convivencia, en el que se apelaba a la dignidad de todas las personas y a una visión de la integración como un trayecto compartido: “La cohesión social no se declara: se construye; y se construye sumando instituciones, entidades y ciudadanía para que la integración sea real”. Según consignó el medio, Melgosa resaltó el valor de la colaboración entre sector público, entidades sociales y la ciudadanía, en consonancia con la filosofía del Modelo Vasco de Acogida que promueve derechos y obligaciones compartidas.

La asociación Asocolvas conmemoró durante el evento sus 25 años de actividad en Euskadi, una trayectoria dedicada a construir puentes entre comunidades y a desarrollar una planificación coherente con las directrices de política pública del sector social. De acuerdo con Asocolvas, los proyectos financiados buscan impulsar procesos reales de integración, reducir obstáculos estructurales y fortalecer la convivencia mediante la participación comunitaria en distintos ámbitos como voluntariado, apoyo integral, igualdad, formación digital, juventud y empleabilidad.

Entre los proyectos seleccionados, el programa Voluntariado Activo para la Integración recibió 12.969,84 euros y busca fortalecer la participación ciudadana de personas migrantes a través de formación en temáticas de igualdad, diversidad, liderazgo y gestión del voluntariado. Su trabajo se centra en fomentar la colaboración en red y el fortalecimiento de capacidades internas de quienes atienden a personas recién llegadas, a fin de facilitar su integración en el entorno vasco. Según expresó la consejera Melgosa en declaraciones recogidas por el Gobierno Vasco, “cuando el voluntariado está bien formado y acompañado, se convierte en un motor de integración comunitaria”, destacando cómo este enfoque refuerza el tejido social mediante la corresponsabilidad.

Otro de los proyectos apoyados, Saretu Etxea-Red de Apoyo e Integración, cuenta con un presupuesto de 27.859,63 euros. Según informó el Gobierno Vasco, esta iniciativa se centra en una intervención integral y ofrece orientación jurídica, apoyo psicosocial y acompañamiento sociolaboral. Incluye también talleres de empleabilidad, cursos de euskera, encuentros interculturales y programas de apoyo emocional e inclusión comunitaria, todo ello dirigido a eliminar barreras en el acceso a empleo, derechos y servicios básicos.

El programa Emprendimiento Social Juvenil, dotado con 10.986,98 euros, atiende a jóvenes migrantes y tiene como meta principal fomentar el liderazgo, la creatividad y la autonomía económica mediante talleres de innovación, formación enfocada en emprendimiento, diseño de proyectos sociales y acompañamiento técnico adaptado. “Invertir en juventud es invertir en futuro. Cuando una persona joven encuentra herramientas para liderar y emprender, gana autonomía y gana la sociedad entera”, manifestó Melgosa en el encuentro.

En la línea de igualdad de género, el proyecto Encuentro, Reflexión y Acción sobre Desigualdades, financiado con 10.524,81 euros, está orientado al empoderamiento y la reflexión intercultural desde una perspectiva de género. El programa ofrece talleres de liderazgo femenino, prevención de violencias, formación en nuevas masculinidades, cuidados y apoyo sociolaboral, con metodologías participativas que favorecen el protagonismo de las mujeres migrantes y la sensibilización de toda la comunidad. Según destacó Melgosa, combatir las desigualdades y las violencias constituye uno de los ejes para la construcción de la convivencia y la cohesión social.

El Programa Integral de Autonomía e Integración 2025, que dispone de 20.329,17 euros, se focaliza en mujeres migrantes, cuidadoras y personas en situación de vulnerabilidad, facilitando acompañamiento emocional, talleres de desarrollo de liderazgo, formación en empleabilidad, acceso a actividades para conocer el entorno social y construcción de redes de apoyo que refuercen la autonomía individual y colectiva.

La digitalización representa también una línea estratégica de acción en los proyectos de Asocolvas. Según detalló el Gobierno Vasco, el plan de Formación en Competencias Digitales para Mujeres Migrantes recibió 5.359,76 euros y ofrece capacitación integral en áreas como ofimática, seguridad digital, trámites online, correo electrónico y uso de plataformas de empleo. Incluye estancias y prácticas en empresas como Carrefour y Eroski, buscando mejorar las oportunidades de inserción laboral y la independencia de las participantes.

La iniciativa Euskadi Acoge-Tejiendo un Futuro Inclusivo, con una asignación de 5.442,22 euros, está orientada a facilitar la inclusión laboral y combatir estereotipos sobre las personas migrantes. El proyecto se articula a través de encuentros directos con empresas, mesas de diálogo, talleres orientativos y la creación de una plataforma de voluntariado. Entre sus acciones también figura la realización de campañas de sensibilización que vinculan empresas, población migrante y comunidad local, en un esfuerzo colaborativo enfocado en abrir la puerta a nuevas oportunidades y reforzar la cohesión social.

En distintas instancias del acto, según consignó el Gobierno Vasco, la consejera Melgosa insistió en que la colaboración con entidades del Tercer Sector Social resulta estratégica para que las políticas públicas consigan un impacto tangible y positivo sobre la sociedad. Enfatizó la importancia de sumar esfuerzos y recursos institucionales, destacando el rol fundamental de las personas que participan en programas de formación y acompañamiento, a quienes describió como agentes clave en la construcción de una convivencia más justa y diversa en Euskadi.