Expertos advierten del aumento del riesgo de enfermedad de las encías en pacientes con depresión

Encías sensibles, sequedad oral, caries y bruxismo son algunas de las patologías orales más frecuentes en las personas con depresión. Así lo ha expuesto esta semana el Colegio Oficial de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, que advierte que uno de los principales problemas es que estos pacientes suelen abandonar la necesaria higiene oral por falta de motivación y energía.

Con motivo del Día Mundial de la lucha contra la Depresión, el próximo martes, 13 de enero, recomiendan a estas personas que, si no pueden realizar el cepillado de dientes tras las comidas, al menos lo realicen, de forma exhaustiva, por la noche, antes de irse a dormir.

"Es este el momento en el que la acción protectora de la saliva se reduce, por lo que es muy importante asegurarse de que no quedan restos de comida en nuestra boca", han añadido.

Según datos obtenidos en 2021 por el Consejo General de Dentistas de España, el 61% de las personas con depresión manifiesta sufrir dolor dental. Esta patología aumenta los niveles sanguíneos de cortisol, lo que incrementa el riesgo de enfermedades en las encías. Así, una mala higiene oral, además de malos hábitos como tabaco y alcohol y una deficiente alimentación o problemas como el bruxismo por estrés, generan un mayor riesgo de padecer patologías bucodentales, que afectan también a la autoestima y pueden retroalimentar las causas de la enfermedad mental.

Además, añaden, algunos medicamentos para tratar la depresión pueden fomentar también la aparición de sequedad bucal y, por tanto, aumentar las posibilidades de caries. Por ello, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife recomienda a las personas que padezcan depresión que comuniquen a su dentista habitual el tratamiento que le haya sido pautado, para poder establecer un plan adecuado de prevención.

En el caso de que el paciente se encuentre en una fase aguda de la enfermedad, se recomienda a familiares y cuidadores supervisar su higiene bucodental, ya que suele ser uno de los primeros hábitos diarios que se abandonan.